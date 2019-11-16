Dünyanın evine Türk halısı
Giriş Tarihi: 16.11.2019
Türkiye'nin halı ihracatındaki dünya liderliği sürüyor. 2018'de 2.7 milyar dolar ile dünya halı ihracatının lideri olan Türkiye, söz konusu alanda en yakın rakibi olan Belçika'ya yaklaşık 1 milyar dolar fark attı. Türkiye'nin bu yılın 10 ayındaki ihracatı ise 1.8 milyar dolar oldu.Türkiye'nin halı ihracatındaki dünya liderliği sürüyor. 2018'de 2.7 milyar dolar ile dünya halı ihracatının lideri olan Türkiye, söz konusu alanda en yakın rakibi olan Belçika'ya yaklaşık 1 milyar dolar fark attı. Türkiye'nin bu yılın 10 ayındaki ihracatı ise 1.8 milyar dolar oldu.
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