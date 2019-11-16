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Dünyanın evine Türk halısı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.11.2019
DÜNYANIN EVİNE TÜRK HALISI

'nin halı ihracatındaki dünya liderliği sürüyor. 2018'de 2.7 milyar dolar ile dünya halı ihracatının lideri olan Türkiye, söz konusu alanda en yakın rakibi olan 'ya yaklaşık 1 milyar dolar fark attı. Türkiye'nin bu yılın 10 ayındaki ihracatı ise 1.8 milyar dolar oldu.

Türkiye'nin halı ihracatındaki dünya liderliği sürüyor. 2018'de 2.7 milyar dolar ile dünya halı ihracatının lideri olan , söz konusu alanda en yakın rakibi olan 'ya yaklaşık 1 milyar dolar fark attı. Türkiye'nin bu yılın 10 ayındaki ihracatı ise 1.8 milyar dolar oldu.

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