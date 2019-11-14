KOSGEB'den destek müjdesi! 70 bin girişimciye hesaplı kredi...
KOSGEB’in geleneksel girişimcilere yönelik 70 bin liraya varan yeni finansman desteği heyecan yaratırken, TESK’ten çağrı geldi: Girişimcilik eğitimi alan 70 bin kişi bu fırsatı iyi değerlendirsin.
Geleneksel girişimcilere destek büyüdü. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 60 bin liraya varan destek verdiği geleneksel girişimcilere, şimdi de 10 bankadan 70 bin liraya varan finansman yolunu açtı. Girişimcilik Destek Programı'ndan yararlanan ya da yararlanacak kişilere yönelik yeni finansman imkanı heyecan yaratırken, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de girişimcilere "Fırsatı iyi değerlendirin" çağrısı yaptı.
2 ALANDA OLACAK
Bendevi Palandöken, 'KOBİ Finansman Destek Programı' kapsamında girişimci KOBİ'lere işletme veya makine teçhizat kredisi kullandırılacağ��nı, KOBİ'lerin 3 yıl süreyle istedikleri zaman limitleri dahilinde söz konusu destekten yararlanabileceğini belirterek, şöyle konuştu:
GENÇLERE DAHA FAZLA
"Girişimciler, 12 aylık vadede sadece anapara ve 3.75 puanlık faiz veya kâr payı ödemesi yapacak. 18 aylık planlamada, faiz veya kâr payı oranı 4'e çıkacak. Kredi üst limiti 50 bin lira. Girişimci genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakınıysa 70 bin liraya kadar çıkabiliyor. Başvurular 3'ü kamu bankası olmak üzere 10 bankadan birine yapılabilecek ve teminat sıkıntısı çeken KOBİ'ler Kredi Garanti Fonu'na (KGF) başvurabilecek. Girişimcilik eğitimi alan 70 bin kişi bu fırsatı iyi değerlendirmeli."
LİMİT 3 YIL GEÇERLİ
■ İşletme veya makine teçhizat kredisi şeklinde kullanılacak.
■ Üst limit 50 bin lira.
■ Girişimci; genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını ise limit 70 bin liraya kadar çıkacak.
■ Limit 3 yıl süreyle geçerli olacak.
■ Girişimci, bu süre içinde üst limiti aşmadan istediği zaman finansmanı kullanabilecek.
■ 12 aylık vadede 3.75 puanlık faiz veya kâr payı ödemesi yapılacak.
■ 18 aylık planlamada faiz veya kâr payı oranı, 4'e çıkacak.
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