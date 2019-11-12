Çalışana vergi iadesi! Tazminatlarda kesilen vergiler geri alınır mı?
Giriş Tarihi: 12.11.2019
Türkiye'de kıdem tazminatı alanlardan damga vergisi dışında kesinti yapılmıyor. Ancak ikale sözleşmesi tazminatları yani anlaşarak alınan tazminatlar ve işe geri dönüş tazminatlarından gelir vergisi kesiliyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar....Türkiye'de kıdem tazminatı alanlardan damga vergisi dışında kesinti yapılmıyor. Ancak ikale sözleşmesi tazminatları yani anlaşarak alınan tazminatlar ve işe geri dönüş tazminatlarından gelir vergisi kesiliyor. Bu vergileri devlet iade ediyor. İşte bu konudaki soruların yanıtları:
Ayrıldığım işyerinden ikale sözleşmesi kapsamında izin, mesai, prim, bonus, ihbar ikramiyesi, kıdem tazminatı ödemeleri yapıldı. Bu ödemelerden kesilen vergilerin iadesini alabilir miyim?
27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında izin, mesai, ihbar ikramiyesi ve işten ayrılış tarihi öncesi hizmetle bağlantılı olarak ödenen performans primi v.b. ödemeler ücret kapsamında değerlendirilir. Bunlardan yapılan gelir vergisi kesintileri iade edilmeyecektir.
Nereye müracaat etmeliyim?
İşyerinin bağlı bulunduğu tarha yetkili vergi dairesine müracaat etmelisiniz.
31.12.2013 tarihinde ayrıldığım işyerinden tarafıma ikale sözleşmesi kapsamında yapılan ödemeden kesilen verginin iadesini alabilir miyim? 31.12.2013 ve öncesi dönemler için 5 yıllık zaman aşımı süresi geçmiş olduğundan, söz konusu tarih ve öncesine ilişkin vergilerin iadesi mümkün bulunmamaktadır.
Emekli olmak üzere ikale sözleşmesi imzalayarak ayrıldım. Gelir vergisini iade alabilir miyim?
Emekliye ayrılma nedeniyle ödenen emekli ikramiyesi niteliğinde olduğundan, bu ödemeler üzerinden yapılan gelir vergisi kesintisinin iadesi mümkün değildir.
İkale ödemesinden kesilen verginin iadesi için daha evvel dava konusu yaptım. Son düzenleme ile tekrar müracaat edersem iademi alabilir miyim?
Dava açmış olan hizmet erbabının, mahkemelerde ihtilafı devam eden (henüz kesinleşmeyen) davalarından feragat etmeleri gerekmektedir.
İşyerinden ikale sözleşmesi imzalamadan, iş akdimin feshedilmesi nedeni ile ayrıldım. Ek tazminat tutarı üzerinden kesilen gelir vergisini iade alabilir miyim?
Fesihnameye (iş sözleşmesinin süresinden önce feshedilmesi durumunda ödenen ceza ve tazminatlar hariç) istinaden iş sözleşmeleri sona eren çalışanlara, iş akitlerinin sonlandırılması nedeniyle yapılan ödemeler üzerinden kesilen gelir vergisinin de iadesi mümkündür.
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