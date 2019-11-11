Bakan Ruhsar Pekcan'dan "kredi" müjdesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Türk Eximbank, TL kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde de bugün itibarıyla 90 baz puana varan indirime gitti." ded.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Türk Eximbank, TL kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde de bugün itibarıyla 90 baz puana varan indirime gitti." dedi.



Ayrıca Bakan Pekcan, "İhracatçılara kısa vadeli döviz kredilerinde 60-75, işletme sermayesi ve yatırım kredilerinde 50-90 baz puan faiz indirimi yapıldı."açıklamasında bulundu.