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Bakan Ruhsar Pekcan'dan "kredi" müjdesi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.11.2019 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
BAKAN RUHSAR PEKCAN'DAN KREDİ MÜJDESİ

Pekcan "Türk Eximbank, TL kredi faizlerinin ardından kredilerinde de bugün itibarıyla 90 baz puana varan indirime gitti." ded.

Pekcan "Türk Eximbank, TL kredi faizlerinin ardından kredilerinde de bugün itibarıyla 90 baz puana varan indirime gitti." dedi.

Ayrıca Bakan Pekcan, "İhracatçılara kısa vadeli döviz kredilerinde 60-75, işletme sermayesi ve yatırım kredilerinde 50-90 baz puan indirimi yapıldı."açıklamasında bulundu.

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