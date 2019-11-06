Havalimanlarında yeni dönem başlıyor! Uçuş öncelikleri olacak

Havalimanlarında yeni dönemin başlaması için harekete geçildi. Bebekli, hamile ve hasta yolcuların da uçuş önceliği olacak. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin yaptığı açıklamada 'Havalimanlarında hareket kabiliyeti kısıtlı yolculara ilaveten bebekli, hamile ve daha hızlı erişim gereksinimi bulunan hasta yolculara da uçuş önceliği sağlanacak' dedi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, havalimanlarında hareket kabiliyeti kısıtlı yolcuların yanı sıra bebekli, hamile ve daha hızlı erişim gereksinimi bulunan hasta yolculara da uçuş önceliği sağlanacağını bildirdi.

BİRÇOK ÜLKEDEN ÖNCE TÜRKİYE'DE BAŞLADI

Keskin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dünyada birçok ülkede bulunmayan uygulamanın Türkiye'de başlayacağını belirterek, "Havalimanlarımızda hareket kabiliyeti kısıtlı yolculara ilaveten bebekli, hamile ve daha hızlı erişim gereksinimi bulunan hasta yolculara uçuş önceliği sağlanacak." ifadesini kullandı.

38 HAVALİMANINA ENGELSİZ HAVALİMANI BELGESİ

Engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı yolculara iz yollar, bekleme koltukları, engelli "check-in" bankosu, pasaport bankosu, engelli otoparkı, tekerlekli sandalye, ankesörlü telefon ve benzeri kolaylıkların sağlandığını vurgulayan Keskin, 38 havalimanının Engelsiz Havalimanı Belgesi, 18 havalimanının da Erişilebilirlik Belgesi aldığını kaydetti.