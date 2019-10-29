29 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

İstanbul Havalimanı 1 yaşında! 40 milyon yolcu taşındı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.10.2019
İSTANBUL HAVALİMANI 1 YAŞINDA!

, 'nda, 2018'de tarifeli seferlere başlandığını, açılan bölümün tam kapasiteyle işletmeye geçiş tarihinin 7 Nisan olduğunu söyledi. " Havalimanı'nda, açılışından bugüne iç hatlarda 9 milyon 872 bin 793, dış hatlarda 30 milyon 597 bin 252 olmak üzere, 40 milyon 470 bin 45 yolcuya hizmet verildi" dedi.

Cumhuriyet'in 95'inci yılında açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olma özelliğini taşıyan İstanbul Havalimanı, 1 yılını geride bıraktı. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, 'nda, 2018'de tarifeli seferlere başlandığını, açılan bölümün tam kapasiteyle işletmeye geçiş tarihinin 7 Nisan olduğunu söyledi. " Havalimanı'nda, açılışından bugüne iç hatlarda 9 milyon 872 bin 793, dış hatlarda 30 milyon 597 bin 252 olmak üzere, 40 milyon 470 bin 45 yolcuya hizmet verildi" dedi.

Toplam alan: 76.5 milyon metrekare

1. etabın bitirilme süresi: 42 ay

1 yılda gerçekleşen uçuş sayısı: 252.795

Toplam yolcu sayısı: 40.470.045

İç hatta günlük ortalama yolcu sayısı: 49.051

Dış hatta günlük ortalama yolcu sayısı: 152.558

TAKVİM

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN