Altın fiyatları bugün son dakika ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? 25 Ekim canlı altın fiyatları

Altın fiyatları 25 Ekim Cuma sabahına yükselişle başladı. Altının gram fiyatı 280 TL'nin hemen altında işlem görüyor. Altın ons fiyatı 0,10 oranında yükselerek bin 503 dolara ulaştı. Altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini sürdürmesi bekleniyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ve tam altın kaç para? İşte 25 Ekim canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Altının gram fiyatı 280 TL'yi baskılarken, çeyrek altın 455 TL bandında işlem görüyor. Altın fiyatlarının yukarı yönlü seyrini sürdürmesi bekleniyor. Altın fiyatlarındaki hareketlilik yakından takip edilirken, vatandaşlar; "Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ve tam altın kaç para?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları yükselişe geçti. Fiyatlardaki dalgalanma sonrası çeyrek altın, gram altın ve tam altındaki son durum merak konusu...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatı 280 TL'nin altındaki seyrini sürdürüyor. Spot altın gram fiyatı 0,32 oranında yükselerek 280 TL'yi baskılamaya başladı. Artışlar henüz fiyatlara yansımazken, gram altın 278 TL'den işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatı 455 TL'yi baskılıyor. Çeyrek altın alış fiyatı 444,79 TL, satış fiyatı ise 454,87 TL...

TAM ALTIN NE KADAR?

Uzun vadeli yatırımlarda sıkça tercih edilen ziynet altınının fiyatı da merak konusu. Tam altın olarak da bilinen ziynet altını alışta bin 779,17 TL, satışta ise bin 813,97 TL...

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Piyasalarda dün merkez bankalarının kararları takip edildi. Bununla birlikte Amerika'dan gelen ekonomik veriler takip edilen önemli konuların başında geldi. Gelen verilerden biri işsizlik maaşı başvuruları idi. 19 Ekim'de son bulan haftada işsizlik maaşı başvuruları 6K düştü ve 212K olarak gerçekleşti. Bununla birlikte Eylül ayında yeni konut satışlarının %0.7 oranında düştüğü görüldü. Ek olarak Amerika'dan gelen PMI verileri beklentileri karşılamadı. Amerika kanadından gelen verilerin piyasaları tatmin etmemesi ile birlikte FED'in ay sonunda gerçekleştireceği toplantısı sonrasında faiz indirimine gideceği beklentileri oldukça arttı. Buda altın fiyatlarına pozitif yansıdı. Bugün ekonomik veri bakımından cılız bir veri akışı dikkatleri çekiyor. Piyasalar küresel bazda gelebilecek haber akışlarını takip edecek. Tüm bunlar ışığında XAUUSD'yi teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1505.85 – 1511.87 – 1519.17 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1495.78 – 1489.66 – 1482.67 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.