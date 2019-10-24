Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan işsizlik açıklaması
Giriş Tarihi: 24.10.2019 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019
Gelen son dakika bilgisine göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,"2020 yılında 2019’a göre istihdamın 1 milyon 52 bin kişi artması işsizlik oranının 11.8’e gerilemesi beklenmektedir." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Ekonomi Programı'na göre, gelecek 3 yılda istihdamı 3,2 milyon kişi artırarak, 2022'de işsizliği yüzde 9,8 indirmeyi hedeflediklerini bildirdi.
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