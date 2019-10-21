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Resmi Gazete'de yayımlandı! Avcılar ve Küçükçekmece'yi ilgilendiriyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.10.2019
AVCILAR VE KÜÇÜKÇEKMECE'Yİ İLGİLENDİREN KARAR!

Çevre ve , ve sakinlerini ilgilendiren karara imza attı. Kumsal bölgesi doğal sit ve nitelikli doğal koruma alanı olarak ilan edildi.

Çevre ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü İstanbul'un ve ilçelerine ilişkin önemli karar aldı.

'de yayımlanan karara göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avcılar ve Küçükçekmece'de bulunan kumsalları doğal sit ve nitelikli doğal koruma alanı ilan etti.

Nitelikli doğal koruma alanları, doğal yapısı değişmemiş veya az değişmiş, modern yaşam ve önemli ölçüde insan faaliyetleri tarafından etkilenmemiş, doğal süreçlerin hakim olduğu, koruma amaçlarına uygun olarak yörede yaşayanların alanın mevcut kaynaklarını kullanmasını sağlayarak doğal hayata dayalı geleneksel yaşam şekillerinin korunduğu kara, su, deniz alanları olarak nitelendiriliyor.

Doğal sit alan ise jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup, ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan korunması gerekli alanlar olarak tanımlanıyor.

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