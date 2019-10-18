Mehmetçik ailesine sigorta
Askere giden gençlerimizin geride bıraktıkları yakınlarının Genel Sağlık Sigortası primlerini devlet ödüyor. Böylece sağlık hizmetinden yararlanabiliyorlar.
Askere giden gençlerimizin geride bıraktıkları yakınlarının Genel Sağlık Sigortası primlerini devlet ödüyor. Böylece sağlık hizmetinden yararlanabiliyorlar. 5510 sayılı Kanun'da yapılan değişiklikle askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanların askere sevk tarihi ile terhis tarihi arasında, primleri ilgili kamu idaresi tarafından karşılanmak suretiyle Genel Sağlık Sigortalısı sayılması sağlanmıştır. Bu kapsamda, askerlik hizmeti için silah altına alınan kişiler, anne ve babalarına bakmakla yükümlü iseler, diğer bir ifadeyle anne ve babalarının geçimlerini askere giden çocukları sağlıyorsa, askerlik süresince anne ve baba, bakmakla yükümlü olunan kişi sıfatıyla Genel Sağlık Sigortalısı olurlar. Böylece tedavileri herhangi bir kesintiye uğramadan sağlık sigortası yardımlarından yararlanabilirler.
TARİHE DİKKAT!
Askere giden çocuğun Genel Sağlık Sigortalısı sayılacağı dönemlerin askere sevk tarihi ile terhis tarihi arasını kapsayacağını, ayrıca bu haktan, yedek subay öğrencileri ve adaylarının askere sevk tarihi ile yedek subay nasıp tarihi arasında, askeri öğrenci adayları ile jandarma ve sahil güvenlik akademisi öğrenci adaylarının ise intibak eğitimine başladıkları tarih ile yemin ettikleri tarih arasında yararlanabileceklerini belirtelim.
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