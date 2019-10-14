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Otogaz fiyazlarına 6 kuruş zam

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.10.2019
OTOGAZ FİYAZLARINA 6 KURUŞ ZAM

Otogazın litre satış fiyatı bu gece yarısından itibaren 6 kuruş zamlı olacak. Fiyat artışının ardından otogazın İstanbul'da ortalama 3,71 liradan 3,77 liraya, Ankara'da 3,82 liradan 3,88 liraya, İzmir'de ise 3,74 liradan 3,80 liraya yükselecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre; bu gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatına 6 kuruş geliyor. Fiyat artışının ardından otogazın İstanbul'da ortalama 3,71 liradan 3,77 liraya, Ankara'da 3,82 liradan 3,88 liraya, İzmir'de ise 3,74 liradan 3,80 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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