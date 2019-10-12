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Resmi Gazete'de yayınlandı! Çocuklara yönelik promosyonlara düzenleme yapıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.10.2019 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019
RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI! ÇOCUKLARA YÖNELİK PROMOSYONLARA DÜZENLEME YAPILDI

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeyle, aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıdalarda, asıl ürünün dışında çocukların ilgi alanlarına ve beğenilerine yönelik ürünler hediye olarak verilemeyecek.

Ticaret Bakanlığının " ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, ürünle hediye edilen promosyonun tüketicilerce kolay şekilde edinilebilmesi amacıyla promosyonu düzenleyen tarafından her türlü etkin yöntem sağlanacak.

HEDİYE OLARAK VERİLEMEYECEK

Aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıdaların satışını artırmaya yönelik uygulamalar kapsamında, çocuklar hedef alınarak, asıl ürünün dışındaki çocukların ilgi alanlarına ve beğenilerine yönelik ürünler, ürünün yanında hediye olarak verilemeyecek.

Öte yandan düzenlemeyle yetkili makamlardan izin alarak faaliyet gösteren silah üreticisi ve satıcıları, ilgili mevzuatta yer alan hükümlere aykırı olmamak koşuluyla, kendilerine ait kurumsal internet sitelerinde, fuarlara katılım için hazırladıkları materyaller aracılığıyla ve özel olarak avcılık ve atıcılık üzerine tematik yayın yapan mecralarda reklamlarını yapabilecekler.

Bunun dışında, her türlü ateşli veya ateşsiz silah ile bunların üreticisi ve satıcısının reklamı yasak olacak.

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