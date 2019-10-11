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Son dakika: Merkez Bankası'ndan reeskont faiz adımı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.10.2019
MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ ADIMI!

Son dakika haberine göre; reeskont oranlarında 125 baz puanlık indirim gerçekleştirdi.  Merkez Bankası reeskont işlemlerinde uygulanacak olan iskonto faiz oranını yıllık yüzde 17.25’e, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını ise yıllık yüzde 18.25 olarak belirledi.

reeskont işlemlerinde uygulanacak olan iskonto oranını yıllık yüzde 17.25'e, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını ise yıllık yüzde 18.25 olarak belirledi.

En son 29 Haziran 2018 yılında güncellenen faiz oranlarında iskonto oranı yıllık yüzde 18.50, avans faiz oranı ise yüzde 19.50 olarak uygulanıyordu.

Değişikliğe ilişkin karar 'de yayımlandı ve bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

REESKONT FAİZ NEDİR?

Reeskont ve Avans Faiz Oranları Reeskont; iskonto edilmiş, diğer bir deyişle bir bedel karşılığı el değiştirmiş (iskonto) olan kıymetlerin, bir bedel karşılığında yeniden el değiştirmesini (reiskonto) ifade eder. Bu işlemler için Merkez Bankası tarafından uygulanan faize "reeskont faiz oranı" adı verilmektedir.

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