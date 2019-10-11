11 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Siber saldırlar şirketlerin kasasına darbe vuruyor! İşte maliyeti...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.10.2019
SİBER SALDIRLAR ŞİRKETLERİN KASASINA DARBE VURUYOR!

Şirketlerin bilgi teknolojileri güvenliği için yatırımları artarken, araştırmalar bir siber saldırının firmalara maliyetinin ortalama 1.4 milyon dolar olduğunu ortaya koydu.

KASPERSKY araştırmacıları, bir siber saldırının şirketlere finansal etkisinin ortalama 1.41 milyon dolar olduğunu tespit etti. Şirketin raporuna göre; 2018'de ortalama 8.9 milyon dolar olan kurumsal bilgi teknolojileri güvenliği bütçeleri de bu yıl 18.9 milyon dolara ulaştı. Kurumsal İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Veniamin Levtsov, "Güvenlik için personel çalıştırmak veya özel bölüm kurmak veri sızıntısı yaşanmayacağı garantisini veremez. Ancak bu yollar izlendiğinde şirketler hazırlıklı olup, yaralarını daha hızlı sarabilir" dedi.

10 ŞİRKETTEN 6'SI VERİ İHLALI YAŞADI
BITDEFENDER Antivirüs, 8 ülkede 6 binden fazla bilgi güvenliği uzmanının katılımıyla gerçekleştirdiği Hacked Off! araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırma 'lerden, 10 binden fazla kişinin çalıştığı halka açık şirketleri, finans, kamu ve enerji de dahil olmak üzere çeşitli sektörleri kapsıyor. Her 10 şirketten 6'sının son 3 yılda veri ihlali yaşadığı raporlanırken; ankete katılan uzmanların yüzde 58'i, şirketlerinin küresel bir siber saldırıya hazırlıklı olduğundan endişe duyduğunu belirtti

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN