Siber saldırlar şirketlerin kasasına darbe vuruyor! İşte maliyeti...
Şirketlerin bilgi teknolojileri güvenliği için yatırımları artarken, araştırmalar bir siber saldırının firmalara maliyetinin ortalama 1.4 milyon dolar olduğunu ortaya koydu.
KASPERSKY araştırmacıları, bir siber saldırının şirketlere finansal etkisinin ortalama 1.41 milyon dolar olduğunu tespit etti. Şirketin raporuna göre; 2018'de ortalama 8.9 milyon dolar olan kurumsal bilgi teknolojileri güvenliği bütçeleri de bu yıl 18.9 milyon dolara ulaştı. Kaspersky Kurumsal İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Veniamin Levtsov, "Güvenlik için personel çalıştırmak veya özel bölüm kurmak veri sızıntısı yaşanmayacağı garantisini veremez. Ancak bu yollar izlendiğinde şirketler hazırlıklı olup, yaralarını daha hızlı sarabilir" dedi.
10 ŞİRKETTEN 6'SI VERİ İHLALI YAŞADI
BITDEFENDER Antivirüs, 8 ülkede 6 binden fazla bilgi güvenliği uzmanının katılımıyla gerçekleştirdiği Hacked Off! araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırma KOBİ'lerden, 10 binden fazla kişinin çalıştığı halka açık şirketleri, finans, kamu ve enerji de dahil olmak üzere çeşitli sektörleri kapsıyor. Her 10 şirketten 6'sının son 3 yılda veri ihlali yaşadığı raporlanırken; ankete katılan uzmanların yüzde 58'i, şirketlerinin küresel bir siber saldırıya hazırlıklı olduğundan endişe duyduğunu belirtti
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