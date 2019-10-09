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Son dakika: Dünya Bankası'ndan Türkiye için önemli açıklama

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
DÜNYA BANKASI'NDAN TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Son dakika haberi... , Türkiye'nin 2019 yılı büyüme beklentisini -%1,0'dan %0,0'a revize etti. Dünya Bankası, ekonominin 2020 ve 2021'de güçlü toparlanma göstereceği beklentisini korudu.

'ndan gelen son dakika haberine göre yurt içi talepte ve net ihracatta kademeli iyileşmenin Türk ekonomisinde büyümeyi desteklemesi beklendiği bildirdi.

DÜNYA BANKASI, TÜRKİYE İÇİN BÜYÜME TAHMİNİNİ REVİZE ETTİ

Türk ekonomisinin 2018'in ikinci yarısından itibaren büyümede gözlenen keskin yavaşlamadan toparlanmakta olduğunu belirten Dünya Bankası, Türk ekonomisi için 2019 yılı büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti. Ekonominin 2020 ve 2021'de güçlü toparlanma göstereceği beklentisini korudu.

2019 yılında Türk ekonomisinin yüzde 1 daralacağı yönündeki beklentisini yüzde 0,0 olarak revize eden Dünya Bankası, 2020 ve 2021 yılı için GSYH büyüme tahminlerini de yüzde 3,0 ve 4,0 olarak tekrarladı.

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