Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan müjde: Yarın itibarıyla tercihler başlıyor
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Devlet korumasında yetişen 2 bin 183 gencimiz kamu kurumlarına yerleşebilmek için yarın itibarıyla tercih yapabilecek" dedi.AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Devlet korumasında yetişen 2 bin 183 gencimiz 10 Ekim perşembe günü itibarıyla kamu kurumlarına yerleşebilmek için tercih yapabilecek" dedi.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamasında, Bakanlığa bağlı yurtlarda büyüyen ve kamuda istihdam hakkı kazanan gençlerin tercih işlemlerinin yarın başlayacağını bildirdi. Bakan Selçuk, şunları kaydetti:
"Devlet korumasında yetişen 2 bin 183 gencimiz 10 Ekim perşembe günü itibarıyla kamu kurumlarına yerleşebilmek için tercih yapabilecek. Yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzu 10.10.2019 tarihinde perşembe günü Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesinde yayınlanacak. Devlet korumasında büyüyen çocuklarımızın iş hayatına başlayarak ülkemizin kalkınması ve büyümesine katkı sağlaması son derece mutluluk verici. Evlatlarımızı kamuda istihdam ederek hayatlarını kolaylaştırmaya, umutlarını güçlendirmeye, ailemizi büyütmeye devam edeceğiz." Bakan Selçuk, tercihlerin www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapılabileceğini, atamaların ise kura yoluyla gerçekleşeceğini belirtti.
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