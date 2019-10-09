09 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan müjde: Yarın itibarıyla tercihler başlıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
BAKAN SELÇUK'TAN MÜJDE: YARIN İTİBARIYLA TERCİHLER BAŞLIYOR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , “Devlet korumasında yetişen 2 bin 183 gencimiz kamu kurumlarına yerleşebilmek için yarın itibarıyla tercih yapabilecek" dedi.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , "Devlet korumasında yetişen 2 bin 183 gencimiz 10 Ekim perşembe günü itibarıyla kamu kurumlarına yerleşebilmek için tercih yapabilecek" dedi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamasında, Bakanlığa bağlı yurtlarda büyüyen ve kamuda istihdam hakkı kazanan gençlerin tercih işlemlerinin yarın başlayacağını bildirdi. Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Devlet korumasında yetişen 2 bin 183 gencimiz 10 Ekim perşembe günü itibarıyla kamu kurumlarına yerleşebilmek için tercih yapabilecek. Yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzu 10.10.2019 tarihinde perşembe günü Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesinde yayınlanacak. Devlet korumasında büyüyen çocuklarımızın iş hayatına başlayarak ülkemizin kalkınması ve büyümesine katkı sağlaması son derece mutluluk verici. Evlatlarımızı kamuda istihdam ederek hayatlarını kolaylaştırmaya, umutlarını güçlendirmeye, ailemizi büyütmeye devam edeceğiz." Bakan Selçuk, tercihlerin www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapılabileceğini, atamaların ise kura yoluyla gerçekleşeceğini belirtti.
Hükümetten 15 milyon liralık destek müjdesi HÜKÜMETTEN 15 MİLYON LİRALIK DESTEK MÜJDESİ
Atatürk Havalimanı’nda 'Millet Bahçesi' için ilk adım ATATÜRK HAVALİMANI’NDA 'MİLLET BAHÇESİ' İÇİN İLK ADIM
Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında son durum ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ (AKM) İNŞAATINDA SON DURUM

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN