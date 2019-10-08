Dolar ve Euro ne kadar oldu? 8 Ekim 2019 dolar ve euro kuru...

Son dakika haberi... Jeopolitik gelişmeler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla dövizler yeni güne yaklaşık 5-6 kuruş yukarıda başladı. Dolar 5.8472 lira ile 30 Ağustos'tan bu yana en yüksek düzeyi gördü.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8450 liradan, euro 6,4180 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,8430 liradan alınan dolar, 5,8450 liradan satılıyor. 6,4160 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,4180 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7510 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3240 lira olmuştu.Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.8303 lira ve en yüksek 5.8472 lirayı gördükten sonra, 5.84 - 5.85 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3956 lira ve en yüksek 6.4225 lirayı gördükten sonra, 6.41 – 6.42 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.1692 lira ve en yüksek 7.1926 lirayı gördükten sonra 7.17 – 7.18 lira aralığında işlem görüyor.



DAVID MALPASS'TEN KRİTİK YORUMLAR



Financial Times'a konuşan Dünya Bankası Başkanı David Malpass küresel ekonomik büyümenin hayal kırıklığı yaratabileceği uyarısı yaptı.



Malpass, küresel büyümenin Haziran ayında ortaya konan yüzde 2.6 beklentisinin gerisine düşebileceğine dikkat çekti.



Malpass, büyümenin 4 ay önceki tahminlerin gerisine düşebileceği endişesine neden olarak Brexit belirsizliğini, Avrupa'daki durgunluğu ve ABD-Çin gerginliğinin ticarette yarattığı belirsizliği işaret etti.



ASYA BORSALARI

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde pozitif bir seyir izlendi.

Geçen hafta pazartesinden bu yana tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmeyen Çin'de Şanghay bileşik endeksi, güne pozitif başlamasının ardından kapanışa yakın yüzde 0,45 artarak 2.918,39 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 21.500 puanı aşması sonrası artan alımlarla yüzde 0,99 yükseldi ve günü 21.587,78 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 107,4 seviyelerinde dengelendi.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,08 primle 2.042,93 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,67 kazançla 25.993,42 puanda seyrediyor.

Hindistan piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.