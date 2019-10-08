Dolar ve Euro ne kadar oldu? 8 Ekim 2019 dolar ve euro kuru...
Son dakika haberi... Jeopolitik gelişmeler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla dövizler yeni güne yaklaşık 5-6 kuruş yukarıda başladı. Dolar 5.8472 lira ile 30 Ağustos'tan bu yana en yüksek düzeyi gördü.İstanbul serbest piyasada dolar 5,8450 liradan, euro 6,4180 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,8430 liradan alınan dolar, 5,8450 liradan satılıyor. 6,4160 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,4180 lira olarak belirlendi.Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7510 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3240 lira olmuştu.
Erken işlemlerde;
- dolar en düşük 5.8303 lira ve en yüksek 5.8472 lirayı gördükten sonra, 5.84 - 5.85 lira aralığında,
- euro en düşük 6.3956 lira ve en yüksek 6.4225 lirayı gördükten sonra, 6.41 – 6.42 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.1692 lira ve en yüksek 7.1926 lirayı gördükten sonra 7.17 – 7.18 lira aralığında işlem görüyor.
DAVID MALPASS'TEN KRİTİK YORUMLAR
Financial Times'a konuşan Dünya Bankası Başkanı David Malpass küresel ekonomik büyümenin hayal kırıklığı yaratabileceği uyarısı yaptı.
Malpass, küresel büyümenin Haziran ayında ortaya konan yüzde 2.6 beklentisinin gerisine düşebileceğine dikkat çekti.
Malpass, büyümenin 4 ay önceki tahminlerin gerisine düşebileceği endişesine neden olarak Brexit belirsizliğini, Avrupa'daki durgunluğu ve ABD-Çin gerginliğinin ticarette yarattığı belirsizliği işaret etti.
ASYA BORSALARI
Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde pozitif bir seyir izlendi.
Geçen hafta pazartesinden bu yana tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmeyen Çin'de Şanghay bileşik endeksi, güne pozitif başlamasının ardından kapanışa yakın yüzde 0,45 artarak 2.918,39 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 21.500 puanı aşması sonrası artan alımlarla yüzde 0,99 yükseldi ve günü 21.587,78 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 107,4 seviyelerinde dengelendi.
Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,08 primle 2.042,93 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,67 kazançla 25.993,42 puanda seyrediyor.
Hindistan piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- İstanbul Havalimanı’nda marka turu
- Finansın zirvesi toplanıyor
- 8 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- Emekliye farklı maaş
- Korkutan gösteri
- Thomas Cook'un iflası sonrası gelen 40 bin başvuru
- Emeklilere 3 maaş avans 10 maaş kredi fırsatı… Emekli maaşı avansı ve faizsiz kredi nasıl alınır?
- Uçak biletlerinde yeni düzenleme
- Türkiye'nin dev projesi için açıklama: 3 ay içinde sonuç alırız
- Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacak gelişme
- Meral Akşener'den Fırat'ın doğusuna operasyona destek açıklaması | Video izle
- Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada Yargıtay'dan flaş talep
- Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacak gelişme! Enerjide hidrolik çatlatma dönemine başladı
- Serdar Seyitoğlu ile Mustafa Seyitoğlu hakkında karar
- CHP'li Karaburun Belediyesi'nde bayrak skandalı! TC ibaresi ve Türk bayrağı neden kaldırıldı? | Video izle
- Azerbaycan'da AVM’de büyük yangın! 200 itfaiye eri müdahale etti | Video izle
- Trump'ın "kör bırakıldığı" iddialarına yanıt
- Trump'ın Türkiye tehdidine Rusya'dan yanıt
- Milli judocu Vedat Albayrak'tan gümüş madalya
- Dolar ve Euro ne kadar oldu? 8 Ekim 2019 dolar ve euro kuru...
- 8 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?
- OGM sonuçları için merakla beklenen tarih! 2700 personel alımı OGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?