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İç hat uçak biletlerinde tavan ücret belli oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.10.2019
UÇAK BİLETLERİNDE TAVAN FİYAT BELLİ OLDU

İç hat uçak biletlerinde , bayram ve özel gün ayrımı yapılmadan tek yönde 450 lirayı aşamayacak. İç hatlarda ekonomi sınıfında uçan yolcular, son dakika bileti için en fazla 450 lira ödeyecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, uçak biletlerinin özellikle tatil dönemlerinde astronomik ücretlerle satışına yönelik şikayetler üzerine, " belirlenmesi" konusunda düzenlemeye gidildi. Hava yolu şirketleri, iç hat uçak biletlerinin azami satış fiyatı (tavan fiyat) konusunda anlaşmaya vardı.

450 LİRAYI GEÇEMEYECEK

��irketler arasında yürütülen görüşmelerde, uçak biletlerinin "bayram ve özel gün ayrımı yapılmadan" 450 lirayı geçmeyecek şekilde düzenlenmesi kararlaştırıldı.

SON DAKİKA UÇUŞU...

Yurt içi uçuşlarındaki "business sınıfı" bilet fiyatları ile yurt dışı bilet ücretlerine herhangi bir sınırlama getirilmeyecek. Bu hafta başlatılacak yeni sisteme göre, iç hatlarda ekonomi sınıfında uçan yolcular, son dakika bileti için en fazla 450 lira ödeyecek.

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