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Son dakika: Motorin fiyatlarında indirim

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.10.2019 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019
MOTORİNE İNDİRİM! BU GECE YARISINDAN İTİBAREN...

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 14 kuruş indirim yapıldığını duyurdu...

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), fiyatlarına 14 kuruş indirim geldiğini duyurdu. İndirim, eşel mobil sistemi sebebiyle pompa fiyatlarına 7 kuruş olarak yansıyacak. İndirimin ardından motorinin litre satış fiyatı 'da ortalama 6,47 liradan 6,40 liraya, 'da 6,56 liradan 6,49 liraya ve 'de ise 6,59 liradan 6,52 liraya düşecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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