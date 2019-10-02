Kuzey Akım 2'nin inşaatında sona gelindi
Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Zubkov, Rus gazını Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım-2 Doğal Gaz Boru Hattı inşaatının yaklaşık bir ay sonra tamamlanabileceğini bildirdi.Zubkov, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası etkinliği kapsamında Kuzey Akım 2 projesiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Danimarka'nın, projenin kendi topraklarından geçecek kısmı için izin vermemesi halinde bile inşaatın devam edeceğini belirten Zubkov, "Eğer Danimarka'dan izin alamazsak, tarafsız sulardan inşaatı sürdürürüz." ifadesini kullandı.
Zubkov, projenin inşaat takvimine ilişkin olarak da "Her şey yaklaşık 4-5 hafta içinde tamamlanabilir ancak aralık sonuna kadar vaktimiz var, bu nedenle acele etmiyoruz." diye konuştu.
Toplam maliyetinin 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.
ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler bulunuyor.
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