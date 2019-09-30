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Otomotivde faiz indirimi kampanyasına Otokar ve BMC de katıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.09.2019 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019
OTOMOTİVDE FAİZ İNDİRİMİ KAMPANYASINA İKİ FİRMA DAHA KATILDI

Ziraat Bankası, ve Vakıfbank tarafından 26 Eylül tarihinde duyurulan sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişliyor.

Üç kamu bankasından yapılan ortak açıklamada, "Araç sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanması hedeflenen kampanyaya son olarak Otokar ve firmaları dâhil oldu" denildi.

Firmalarla yapılan anlaşmalar kapsamında, Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlarda, binek araçlar için 50 -120 bin liralık 18-36 ay vadeli krediler ile, ticari araçlarda 72 - 500 bin liralık 36-60 ay vadeli kredilere aylık yüzde 0.49 - 0.69 faiz uygulanacak.

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KAMPANYAYA KATILAN FİRMALAR HANGİLERİ?

Açıklamaya göre, binek araçlarında Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais ve ticari araçlarda da Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC anlaşmalı firmaları olarak 1 Ekim ile 31 Aralık dönemindeki kampanyaya katıldı.

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