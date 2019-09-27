Borsa'da son durum ne? Borsa'ya etki edebilecek gelişmeler neler?

Borsa İstanbul'daki son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor? Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, açılışta 270,72 puan artışla 102.211,07 seviyesine yükseldi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.000 ve 100.000 seviyelerinin destek, 102.500 ve 103.400'ün direnç konumunda olduğunu söyledi. Peki, Borsa'ya etki edebilecek gelişmeler neler? İşte ayrıntılar...

Açılışta BIST 100 endeksi, 270,72 puan ve yüzde 0,27 değer kazancıyla 102.211,07 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,49 ve holding endeksi yüzde 0,21 yükseliş kaydetti.

Tüm sektör endeksleri açılışta yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 0,97 ile turizm oldu.

Dün 103.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,66 azalışla 101.940,34 puandan tamamladı.



BORSA'YA ETKİ EDEBİLECEK GELİŞMELER NELER?

Analistler, ABD'nin İran'a yeni yaptırımlar açıklamasının ardından jeopolitik gelişmeler ve ABD ile Çinli yetkililerin ticaret müzakerelerine ilişkin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın son açıklamalarının ardından makroekonomik verilerin öneminin arttığına dikkati çeken analistler, bugün ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.000 ve 100.000 seviyelerinin destek, 102.500 ve 103.400'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.