2020'de asgari ücret zammı kaç para olacak? Asgari ücrete ve AGİ'ye zam var mı? İşte görüşme zamanı
Asgari Ücret - Eylül ayının son haftasına girdiğimiz şu günlerde asgari ücret ve AGİ zammı ile ilgili gelişmeler milyonlar tarafından oldukça merak ediliyor. Özellikle asgari ücret görüşmelerinin ne zaman yapılacağı da sorgulanıyor. 2020 asgari ücret görüşmeleri de Aralık ayında yapılacak. Geçtiğimiz yıl Aralık ayının ilk günlerinde süregelen ve son haftasında nihayetlenen asgari ücret tespit komisyonu toplantısında 1603 TL olan asgari ücret, yüzde 25 'lik bir zamla 2020 TL olmuştu. Asgari ücret tespit komisyonunda masada hükümet kesimini temsil eden Çalışma Bakanlığı, işveren kesimini temsil eden TİSK, işçi kesimini ise Türk iş ile DİSK olacak. Peki 2020'de asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2020 asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...
Asgari ücrete ve AGİ'ye zam var mı? 2020'de asgari ücret zammı kaç para olacak? İşte görüşme zamanı. Her yıl Aralık ayında toplanan asgari ücret tespit komisyonunda masada hükümet kesimini temsil eden Çalışma Bakanlığı, işveren kesimini temsil eden TİSK, işçi kesimini ise Türk iş ile DİSK olacak. Asgari ücret tespit komisyonu, işçi ve işveren kesiminin tekliflerinin ardından görüşmelere başlayacak yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağı tartışılacak. Bu arada asgari ücretle çalışan ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kollarından birine bağlı olan bir işçi fazla sürelerde çalışma gerçekleştirdiğinde yani haftalık 45 saat'in üzerinde bir çalışma yaptığında elbette ki fazla mesai ücreti alması gerekmektedir. Peki 2020 asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? Asgari ücretli 2020 yılında ne kadar maaş zammı alacak?
2002 ve 2018 asgari ücret farkları için tıklayınız
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