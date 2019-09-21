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En iyi CEO Türkiye’den

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.09.2019
EN İYİ CEO TÜRKİYE’DEN

COCA-COLA İçecek (CCI) CEO'su , New York merkezli 'Institutional Investor' dergisi tarafından gerçekleştirilen ve bine yakın liderin aday gösterildiği gelişmekte olan Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi 2019 Yönetim Ekibi anketinde içecek sektörünün en iyi CEO'su seçildi.

COCA-COLA İçecek (CCI) CEO'su Burak Başarır, New York merkezli 'Institutional Investor' dergisi tarafından gerçekleştirilen ve bine yakın liderin aday gösterildiği gelişmekte olan Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi 2019 Yönetim Ekibi anketinde içecek sektörünün en iyi CEO'su seçildi. Anadolu Grubu'nun ana hissedarı olduğu Türkiye, Ortadoğu, Orta Asya ve Pakistan'da 10 ülkede toplam 26 fabrika ve 8 bin 500'e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren CCI, ankette ayrıca gelişmekte olan EMEA Bölgesi'nin en saygın 44 kurumu arasında yer aldı. Anket, 369 şirketin 12 bini aşkın profesyonel tarafından değerlendirildi.

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