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Dev dönüşüm başlıyor! Adresler belli oldu...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.09.2019
DEV DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR! ADRESLER BELLİ OLDU...

6.7 milyon riskli konutu yenilemek için  çalışmalarını hızlandıran ‘Kentsel Dönüşüm Eylem Planı’nı açıkladı. Açıklanan 65 bin konutluk kentsel dönüşüm projelerinin adresleri de belli oldu. ’da en büyük projeler Esenler, Gaziosmanpaşa, ve Üsküdar’da hayata geçiyor. ’da 5 bin, ’da 3 bin 900, ’da 2 bin 500 konut dönüşecek.

6.7 milyon riskli konutu yenilemek için çalışmalarını hızlandıran 'Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nı açıkladı. 5 yıllık göre ülke genelinde acil dönüşmesi planlanan 1.5 milyon konut var. Bu nedenle yılda 100 bini 'da olmak üzere 300 bin konutun 'yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşüm' temel ilkeleri ışığında dönüşmesi planlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı yıl içerisinde temeli atılan konutlarla birlikte, 25 bini İstanbul'da olmak üzere tüm 'de 65 bin konutluk kentsel dönüşüm projesini başlattıklarını açıkladı. Bakan Murat Kurum'un açıkladığı dönüşüm hamlesinin il il detayları da belli oldu.

GENELGE İLE BELİRLENDİ

Dönüşüm çalışmalarında öncelikli il ve ilçeler yerel yönetimlerle yapılan çalışma sonrasında belirlendi. Bakanlık 81 ile yolladığı genelgede 'riskli bina raporunuzu bize iletin' dedi. Gelen bilgiler ışığında dönüşüm çalışmaları şekillendi. İstanbul'da en büyük dönüşüm projeleri Esenler, Gaziosmanpaşa, ve Üsküdar'da hayata geçiyor. İstanbul dışında en büyük kentsel dönüşüm projeleri ise , , , ve 'da başlatıldı. Bakanlıkça başlatılan dönüşüm projeleri şöyle:

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