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Türkiye’nin ekonomi kanalı APara 1 yaşında

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.09.2019
TÜRKİYE’NİN EKONOMİ KANALI APARA 1 YAŞINDA

'nin ilk yerli ve milli ekonomi kanalı 1. yaşını kutladı. 'nun en genç kanalı olan APara'nın töreninde A Spor'un da 5. yaş pastası kesildi. Her iki kanalın pastasını Genel Müdür , APara ve birlikte kesti.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli ekonomi kanalı 1. yaşını kutladı. Turkuvaz Medya Grubu'nun en genç kanalı olan APara'nın töreninde 'un da 5. yaş pastası kesildi. Her iki kanalın pastasını Genel Müdür , APara ve ASpor birlikte kesti. Törene Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak da katılarak yöneticileri ve çalışanları kutladı.

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