Dolar bugün ne kadar düştü? Dolar kuru 4 Eylül kaç TL oldu? Güncel dolar ve euro fiyatı

Dolar kuru beklenenden iyi gelen büyüme ve enflasyon verilerinin etkisiyle sert düştü. Hafta başında 5.83'lü seviyelerde olan kur kademeli olarak 5.72'ye kadar indi. 4 Eylül günü kur 5.73'ten başlayıp 5.69'a kadar indi. Piyasalarda bugün ihracat rakamları izlenecek, hafta sonu ABD verileri ve Powell'ın konuşmasının ardından 12 Eylül'deki faiz kararına odaklanılacak. Uzmanlar, yıllık yüzde 15'e inen enflasyon sonrası TCMB'nin faiz indirmek için manevra alanının arttığında hemfikir...

ABD-Çin ticaret savaşının yarattığı küresel riskten kaçış baskısına Arjantin'in sermaye kontrollerine gitmesi de eklenirken enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından biraz gevşeyerek dünü 5,72 seviyelerinde kapatan dolar/TL, bu sabah 5,66 seviyesinin hemen üzerinde işlem görüyor.

Dün açıklanan verilere göre ağustos enflasyonu beklentinin altında gerçekleşti. Tüketici fiyatları, ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,86 artış gösterirken, baz etkisi nedeniyle yıllık TÜFE yüzde 16,65'ten yüzde 15,01'e geriledi.

İngiltere'de muhalefet, anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük kritik bir oylamayı kazandı. Parlamento'da gündem belirleme yetkisi muhalefete geçti. Parlamento anlaşmasız Brexit'i önlemek için toplanacak.

Uzmanlar, yurt içinde ağustos ayı enflasyon verilerinin piyasa beklentilerinden daha olumlu gerçekleştiğini ve gözlerin 12 Eylül'deki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildiğini belirtti.

Uzmanlar, yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında Euro Bölgesi ağustos ayı hizmet sektörü PMI ve ABD'de temmuz ayı dış ticaret dengesi verileri ile ABD Merkez Bankası Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirtti.

Brexit gelişmelerinin de gündemin odağında olduğunu ifade eden uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını ve 5,60'ın gündeme geleceğini söyledi.