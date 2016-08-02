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Via GYO’nun yönetim kurulu başkanı Coşkun Bayraktar darbe günü ABD’ye gitti!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.08.2016
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SPK, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Via GYO’nun patronlarının FETÖ’ye finansal destek sağladığı ve ‘yurtdışına kaçabileceği’ yazısı üzerine şirketi borsadan attı. Via GYO’nun yönetim kurulu başkanı Coşkun Bayraktar’ın da 15 Temmuz’da ABD’ye gittiği ve dönmediği öğrenildi

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