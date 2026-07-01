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YÖK resmen açıkladı: Üniversitelere 16 yeni bölüm geliyor!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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YÖK resmen açıkladı: Üniversitelere 16 yeni bölüm geliyor!

YÖK, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını gözeterek 16 yeni üniversite programını hayata geçiriyor. Yapay zeka odaklı bölümlerden finansal teknoloji ve biyoteknolojiye kadar birçok alan ilk kez tercih kılavuzuna girerken adayları yeni fırsatlar bekliyor.

2026 YKS tercih dönemine hazırlanan milyonlarca üniversite adayı için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni programın açılacağını duyurdu. Yeni bölümler, hızla değişen iş gücü piyasasının ihtiyaçları ve geleceğin meslek alanları dikkate alınarak oluşturuldu.

YÖK, 2026 yılında 16 yeni programı öğrenciyle buluşturacak. (Fotoğraf: A Haber)YÖK, 2026 yılında 16 yeni programı öğrenciyle buluşturacak. (Fotoğraf: A Haber)

YAPAY ZEKA SOSYAL BİLİMLERLE BULUŞUYOR

Bu yıl ilk kez açılacak lisans programları arasında en dikkat çekici yeniliklerden biri, yapay zekanın sosyal bilimlerle bir araya getirildiği bölümler oldu. "Tarih ve Yapay Zeka", "Felsefe ve Yapay Zeka" ile "İşletme ve Yapay Zeka" programları sayesinde öğrencilerin hem kendi alanlarında uzmanlaşması hem de yapay zeka teknolojilerini etkin şekilde kullanabilmesi hedefleniyor.

YÖK, bu adımla yapay zekanın yalnızca mühendislik ve bilgisayar bilimleriyle sınırlı kalmamasını, farklı disiplinlere de entegre edilmesini amaçlıyor.

Yeni bölümler 2026 YKS tercih kılavuzunda ilk kez yer alacak. (Fotoğraf: A Haber)Yeni bölümler 2026 YKS tercih kılavuzunda ilk kez yer alacak. (Fotoğraf: A Haber)

İLK KEZ AÇILACAK LİSANS PROGRAMLARI

2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk kez öğrenci kabul edecek lisans programları şunlar:

  • Tarih ve Yapay Zeka
  • Felsefe ve Yapay Zeka
  • İşletme ve Yapay Zeka
  • Finansal Teknoloji
  • Biyoteknoloji ve Genetik
  • Paramedik
  • Balıkçılık Teknolojisi

Yeni programlar iş gücü piyasasının ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlandı. (Fotoğraf: A Haber)Yeni programlar iş gücü piyasasının ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlandı. (Fotoğraf: A Haber)

ÖN LİSANSTA TEKNOLOJİ AĞIRLIKLI YENİ BÖLÜMLER

Ön lisans programlarında ise teknoloji odaklı alanlar öne çıkıyor. Yapay zeka destekli eğitimlerden mobil güvenlik teknolojilerine kadar birçok yeni bölüm bu yıl ilk kez tercih kılavuzunda yer alacak. Yeni açılacak ön lisans programları şunlar:

  • Yapay Zeka Destekli Web Tasarımı ve Kodlama
  • Yapay Zeka Destekli Tasarım ve Animasyon
  • Dijital Oyun Teknolojileri
  • Mobil Güvenlik Teknolojileri
  • İlaç Üretim Teknolojisi
  • Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği
  • Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği
  • Laboratuvar Hayvanları
  • Balıkçılık Teknolojisi

Yapay zeka ve dijital teknolojiler yükseköğretimde daha fazla yer bulacak. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)Yapay zeka ve dijital teknolojiler yükseköğretimde daha fazla yer bulacak. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

YÖK BAŞKANI ÖZVAR'DAN DÖNÜŞÜM MESAJI

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yeni programların Türkiye'nin gelecekte ihtiyaç duyacağı insan kaynağını yetiştirmeyi amaçladığını belirterek, üniversitelerde dönüşüm sürecinin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Özvar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin istihdam planlaması, iş gücüne duyulan ihtiyaç, gelecekte öne çıkacak alanlar ve ülkemizin beşeri sermayesinin doğru şekilde yönlendirilmesi gibi çok sayıda parametreyi dikkate alarak program kontenjanlarımızda düzenlemelere gittik. Başta yapay zeka ve dijital tabanlı programlar olmak üzere yeni programlar açarak yeni kontenjanlar oluşturduk."

Çağın ihtiyaçlarına cevap vermeyen programların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Özvar, şu değerlendirmede bulundu:

"Günümüzün şartlarıyla artık uyumu kalmamış, mezunlarına imkan vermeyen ne istihdamla ne de akademik üretkenlikle bağı kalan programlarda ısrar edilmesini doğru bulmuyoruz. Dönüşüm sürecini aynı kararlılıkla devam ettireceğiz."

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