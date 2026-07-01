YÖK resmen açıkladı: Üniversitelere 16 yeni bölüm geliyor!

2026 YKS tercih dönemine hazırlanan milyonlarca üniversite adayı için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni programın açılacağını duyurdu. Yeni bölümler, hızla değişen iş gücü piyasasının ihtiyaçları ve geleceğin meslek alanları dikkate alınarak oluşturuldu.

YÖK, 2026 yılında 16 yeni programı öğrenciyle buluşturacak. (Fotoğraf: A Haber)

YAPAY ZEKA SOSYAL BİLİMLERLE BULUŞUYOR

Bu yıl ilk kez açılacak lisans programları arasında en dikkat çekici yeniliklerden biri, yapay zekanın sosyal bilimlerle bir araya getirildiği bölümler oldu. "Tarih ve Yapay Zeka", "Felsefe ve Yapay Zeka" ile "İşletme ve Yapay Zeka" programları sayesinde öğrencilerin hem kendi alanlarında uzmanlaşması hem de yapay zeka teknolojilerini etkin şekilde kullanabilmesi hedefleniyor.

YÖK, bu adımla yapay zekanın yalnızca mühendislik ve bilgisayar bilimleriyle sınırlı kalmamasını, farklı disiplinlere de entegre edilmesini amaçlıyor.