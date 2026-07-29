YÖK'ten yurt dışında üniversite okuyacak adaylara uyarı! Tanıma ve denklikte kritik detaylar
Yurt dışında üniversite eğitimi planlayan adaylar için YÖK'ten tercih döneminde kritik uyarı geldi. Tanıma ve denklik süreçlerine ilişkin merak edilen sorular tek tek yanıtlanırken özellikle tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk bölümlerini tercih edecek adaylar için önemli şartlar hatırlatıldı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026-YKS tercih döneminde yurt dışında yükseköğrenim görmeyi düşünen adaylara yönelik tanıma ve denklik süreçlerini ayrıntılı şekilde anlattı. Soru-cevap formatında hazırlanan bilgilendirme metninde, tercih yapılmadan önce üniversitenin YÖK tarafından tanınıp tanınmadığının mutlaka kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı.
TANIMA VE DENKLİK AYNI ANLAMA GELMİYOR
YÖK'ün yayımladığı bilgilendirmede en çok karıştırılan konulardan biri olan "tanıma" ve "denklik" kavramlarına açıklık getirildi.
Buna göre bir yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından tanınıyor olması, mezuniyet sonrası diplomanın otomatik olarak denk kabul edileceği anlamına gelmiyor. Diploma denkliği, mezuniyetin ardından yürürlükteki mevzuat kapsamında yapılan bireysel değerlendirme sonucunda karara bağlanıyor. Bu nedenle herhangi bir üniversite ya da program için önceden denklik garantisi verilmesi mümkün olmuyor.
ÜNİVERSİTENİN TANINIRLIĞI NASIL ÖĞRENİLİR?
Yurt dışında eğitim almayı planlayan adaylar, tercih edecekleri üniversitenin YÖK tarafından tanınıp tanınmadığını e-Devlet'te yer alan "Okul Tanıma Belgesi Sorgulama" hizmeti üzerinden kontrol edebiliyor.
Sistemde bulunmayan yükseköğretim kurumları için ise YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığına başvuru yapılabiliyor.
YÖK ayrıca Okul Tanıma Belgesi'nin yalnızca üniversitenin tanındığını gösterdiğini, bu belgenin diploma denkliği yerine geçmediğini özellikle hatırlattı