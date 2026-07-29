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YÖK'ten yurt dışında üniversite okuyacak adaylara uyarı! Tanıma ve denklikte kritik detaylar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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YÖK'ten yurt dışında üniversite okuyacak adaylara uyarı! Tanıma ve denklikte kritik detaylar

Yurt dışında üniversite eğitimi planlayan adaylar için YÖK'ten tercih döneminde kritik uyarı geldi. Tanıma ve denklik süreçlerine ilişkin merak edilen sorular tek tek yanıtlanırken özellikle tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk bölümlerini tercih edecek adaylar için önemli şartlar hatırlatıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026-YKS tercih döneminde yurt dışında yükseköğrenim görmeyi düşünen adaylara yönelik tanıma ve denklik süreçlerini ayrıntılı şekilde anlattı. Soru-cevap formatında hazırlanan bilgilendirme metninde, tercih yapılmadan önce üniversitenin YÖK tarafından tanınıp tanınmadığının mutlaka kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı.

(Görsel: A Haber Grafik Ekibi)(Görsel: A Haber Grafik Ekibi)

TANIMA VE DENKLİK AYNI ANLAMA GELMİYOR

YÖK'ün yayımladığı bilgilendirmede en çok karıştırılan konulardan biri olan "tanıma" ve "denklik" kavramlarına açıklık getirildi.

Buna göre bir yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından tanınıyor olması, mezuniyet sonrası diplomanın otomatik olarak denk kabul edileceği anlamına gelmiyor. Diploma denkliği, mezuniyetin ardından yürürlükteki mevzuat kapsamında yapılan bireysel değerlendirme sonucunda karara bağlanıyor. Bu nedenle herhangi bir üniversite ya da program için önceden denklik garantisi verilmesi mümkün olmuyor.

(Görsel: A Haber)(Görsel: A Haber)

ÜNİVERSİTENİN TANINIRLIĞI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yurt dışında eğitim almayı planlayan adaylar, tercih edecekleri üniversitenin YÖK tarafından tanınıp tanınmadığını e-Devlet'te yer alan "Okul Tanıma Belgesi Sorgulama" hizmeti üzerinden kontrol edebiliyor.

Sistemde bulunmayan yükseköğretim kurumları için ise YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığına başvuru yapılabiliyor.

YÖK ayrıca Okul Tanıma Belgesi'nin yalnızca üniversitenin tanındığını gösterdiğini, bu belgenin diploma denkliği yerine geçmediğini özellikle hatırlattı

.(Görsel: A Haber)(Görsel: A Haber)

BAZI BÖLÜMLER İÇİN FARKLI DENKLİK ŞARTLARI UYGULANIYOR

Bilgilendirmede, tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarında eğitim almayı planlayan adaylar için özel kurallar bulunduğuna dikkat çekildi. YÖK tarafından kabul edilen dünya üniversite sıralama kuruluşlarının en az ikisinde, öğrencinin eğitime başladığı yıl ilk 1000 içerisinde bulunan üniversitelerde öğrenim gören adaylardan diploma denklik başvurusunda YKS başarı şartı istenmeyecek.

Ancak ilk 1000 dışında kalan üniversitelerde bu bölümlerde eğitim görecek ve ortaöğrenimini Türkiye'de tamamlayan adayların, üniversiteye başladıkları yıl ilgili program için belirlenen YKS başarı sıralamasını sağlaması gerekecek.

2026-YKS başarı sıralaması şartları

Bölüm 2026-YKS Başarı Sıralaması Şartı
Tıp İlk 50.000
Diş Hekimliği İlk 80.000
Eczacılık İlk 100.000
Hukuk (Eşit Ağırlık) İlk 100.000

(Görsel: A Haber)(Görsel: A Haber)

YABANCI DİL VE EĞİTİM ŞEKLİ DE DEĞERLENDİRİLİYOR

YÖK, diploma denklik başvurularında programın eğitim diline ilişkin yabancı dil yeterliliğinin de belgelendirilmesinin istenebileceğini bildirdi.

Bunun yanında yalnızca örgün eğitim yoluyla alınan diplomalar ile ilgili yönetmelikte belirtilen şartları karşılayan uzaktan eğitim diplomalarının denklik değerlendirmesine alınacağı ifade edildi. Bu kapsam dışında kalan eğitim türleriyle alınan diplomalar ise denklik işlemlerinde geçerli sayılmayacak.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR'DAN ADAYLARA ÖNEMLİ HATIRLATMA

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yurt dışında eğitim planlayan adayların tercih yapmadan önce üniversitenin YÖK tarafından tanınıp tanınmadığını mutlaka kontrol etmesi gerektiğini söyledi.

Özvar, tanınmayan yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalara denklik verilmesinin mümkün olmadığını belirterek, hiçbir üniversite veya program için önceden denklik garantisi verilemeyeceğinin altını çizdi.

(Görsel: A Haber)(Görsel: A Haber)

ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

  • Tercih yapmadan önce üniversitenin YÖK tarafından tanınıp tanınmadığını kontrol edin.
  • Okul Tanıma Belgesi'nin diploma denkliği anlamına gelmediğini unutmayın.
  • Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarında dünya sıralaması ile YKS başarı şartlarını inceleyin.
  • Mezuniyet sonrasında denklik başvurusunun bireysel olarak değerlendirildiğini göz önünde bulundurun.
  • Gerekli olması halinde yabancı dil yeterliliğini belgelendirmeye hazır olun.

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