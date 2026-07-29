YÖK'ten yurt dışında üniversite okuyacak adaylara uyarı! Tanıma ve denklikte kritik detaylar

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026-YKS tercih döneminde yurt dışında yükseköğrenim görmeyi düşünen adaylara yönelik tanıma ve denklik süreçlerini ayrıntılı şekilde anlattı. Soru-cevap formatında hazırlanan bilgilendirme metninde, tercih yapılmadan önce üniversitenin YÖK tarafından tanınıp tanınmadığının mutlaka kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı.

(Görsel: A Haber Grafik Ekibi)

TANIMA VE DENKLİK AYNI ANLAMA GELMİYOR

YÖK'ün yayımladığı bilgilendirmede en çok karıştırılan konulardan biri olan "tanıma" ve "denklik" kavramlarına açıklık getirildi.

Buna göre bir yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından tanınıyor olması, mezuniyet sonrası diplomanın otomatik olarak denk kabul edileceği anlamına gelmiyor. Diploma denkliği, mezuniyetin ardından yürürlükteki mevzuat kapsamında yapılan bireysel değerlendirme sonucunda karara bağlanıyor. Bu nedenle herhangi bir üniversite ya da program için önceden denklik garantisi verilmesi mümkün olmuyor.