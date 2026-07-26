YKS'de tercih maratonu başlıyor: Üniversitelerde 805 bin 747 kontenjan adayları bekliyor

Yapay zeka odaklı yeni bölümler ilk kez tercih edilebilecek.

YAPAY ZEKA ODAKLI YENİ BÖLÜMLER İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK

YÖK, bu yıl geleceğin mesleklerine yönelik yeni programları da yükseköğretim sistemine dahil etti. Toplam 16 yeni bölüm ilk kez öğrenci kabul edecek. Lisans düzeyinde açılan yeni programlar arasında Tarih ve Yapay Zeka, Felsefe ve Yapay Zeka, İşletme ve Yapay Zeka, Finansal Teknoloji, Biyoteknoloji ve Genetik, Paramedik ile Balıkçılık Teknolojisi yer aldı.

Ön lisans tarafında ise Yapay Zeka Destekli Web Tasarımı ve Kodlama, Yapay Zeka Destekli Tasarım ve Animasyon, Dijital Oyun Teknolojileri, Mobil Güvenlik Teknolojileri, İlaç Üretim Teknolojisi, Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği, Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği, Laboratuvar Hayvanları ile Balıkçılık Teknolojisi programları ilk kez öğrenci alacak. Bu yeni programlara toplam 1.163 kontenjan ayrıldı.