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YKS'de tercih maratonu başlıyor: Üniversitelerde 805 bin 747 kontenjan adayları bekliyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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YKS'de tercih maratonu başlıyor: Üniversitelerde 805 bin 747 kontenjan adayları bekliyor

2026-YKS tercih süreci 29 Temmuz'da başlayacak. Üniversitelerde bu yıl 805 bin 747 kontenjan bulunurken, yapay zeka odaklı yeni bölümler ilk kez öğrenci alacak. Hukukta başarı sıralaması barajı değişirken sağlık, bilişim ve siber güvenlik alanlarında da dikkat çeken düzenlemeler yapıldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca aday için tercih süreci başlıyor. Adaylar, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini yapacak. Bu yıl Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerde ön lisans, lisans ve özel yetenek programları dahil toplam 805 bin 747 kontenjan adayların tercihine sunuldu.

Toplam 805 bin 747 kontenjan adayların tercihine sunuldu. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)Toplam 805 bin 747 kontenjan adayların tercihine sunuldu. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)

TERCİHLER 29 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

YKS sonuçlarının 21 Temmuz'da açıklanmasının ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK), adayların tercih sürecinde yararlanması amacıyla 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayımladı.

Takvime göre üniversite tercihleri 29 Temmuz'da başlayacak ve 10 Ağustos'ta sona erecek. 2026-YKS'ye Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 2 milyon 225 bin 76, Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) 1 milyon 473 bin 113, Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ise 143 bin 270 aday katıldı.

Devlet üniversiteleri en yüksek kontenjan payını aldı. (Görsel: A Haber)Devlet üniversiteleri en yüksek kontenjan payını aldı. (Görsel: A Haber)

KONTENJANIN BÜYÜK BÖLÜMÜ DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE

Bu yıl üniversitelerde toplam 805 bin 747 kontenjan ayrıldı. Kontenjan dağılımı şöyle:

Üniversite Türü Kontenjan
Devlet üniversiteleri 602 bin 117
Vakıf üniversiteleri 184 bin 914
KKTC üniversiteleri 18 bin 716
Toplam 805 bin 747

Program bazında ise;

  • Ön lisans: 371 bin 476 kontenjan
  • Lisans: 407 bin 80 kontenjan
  • Özel yetenek programları: 27 bin 191 kontenjan

Öte yandan okul birincileri için 17 bin 862, şehit yakını, gazi ve gazi yakınları için 3 bin 673, 34 yaş üstü kadın adaylar için ise 10 bin 363 özel kontenjan ayrıldı.

Yapay zeka odaklı yeni bölümler ilk kez tercih edilebilecek.Yapay zeka odaklı yeni bölümler ilk kez tercih edilebilecek.

YAPAY ZEKA ODAKLI YENİ BÖLÜMLER İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK

YÖK, bu yıl geleceğin mesleklerine yönelik yeni programları da yükseköğretim sistemine dahil etti. Toplam 16 yeni bölüm ilk kez öğrenci kabul edecek. Lisans düzeyinde açılan yeni programlar arasında Tarih ve Yapay Zeka, Felsefe ve Yapay Zeka, İşletme ve Yapay Zeka, Finansal Teknoloji, Biyoteknoloji ve Genetik, Paramedik ile Balıkçılık Teknolojisi yer aldı.

Ön lisans tarafında ise Yapay Zeka Destekli Web Tasarımı ve Kodlama, Yapay Zeka Destekli Tasarım ve Animasyon, Dijital Oyun Teknolojileri, Mobil Güvenlik Teknolojileri, İlaç Üretim Teknolojisi, Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği, Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği, Laboratuvar Hayvanları ile Balıkçılık Teknolojisi programları ilk kez öğrenci alacak. Bu yeni programlara toplam 1.163 kontenjan ayrıldı.

Açık öğretimde iki yeni program öğrenci alacak.Açık öğretimde iki yeni program öğrenci alacak.

AÇIKÖĞRETİME İKİ YENİ BÖLÜM EKLENDİ

Açık öğretim programlarında da ilk kez iki yeni bölüm adayların tercihine sunuldu. Yapay Zekâ Destekli Kodlama ile Veri Görselleştirme ve Bilgi Tasarımı programlarının her biri için 250'şer kontenjan ayrıldı.

Sağlık programlarında binlerce yeni kontenjan adayları bekliyor.Sağlık programlarında binlerce yeni kontenjan adayları bekliyor.

SAĞLIK VE MÜHENDİSLİK PROGRAMLARINDA KONTENJANLAR BELLİ OLDU

Bu yıl öne çıkan bazı bölümlerin kontenjanları da netleşti.

  • Tıp: 18 bin 627 kontenjan
  • Hemşirelik: 16 bin 845 kontenjan
  • Bilgisayar Mühendisliği: 13 bin 430 kontenjan
  • Psikoloji: 10 bin 465 kontenjan
  • Hukuk: 8 bin 812 kontenjan
  • Diş Hekimliği: 6 bin 587 kontenjan
  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon: 5 bin 98 kontenjan
  • Mimarlık: 3 bin 906 kontenjan
  • Beslenme ve Diyetetik: 3 bin 539 kontenjan
  • Eczacılık: 3 bin 166 kontenjan

Hukuk fakültelerinde başarı barajı 100 bine düşürüldü.Hukuk fakültelerinde başarı barajı 100 bine düşürüldü.

HUKUKTA BAŞARI SIRALAMASI BARAJI YÜKSELDİ

Tercih döneminin dikkat çeken değişikliklerinden biri hukuk fakültelerinde yapıldı. Hukuk programlarına yerleşebilmek için uygulanan en düşük başarı sıralaması barajı 125 binden 100 bine çekildi.

Diğer başarı sıralaması şartları ise şöyle:

  • Tıp: İlk 50 bin
  • Diş hekimliği: İlk 80 bin
  • Eczacılık: İlk 100 bin
  • Hukuk: İlk 100 bin
  • Mimarlık: İlk 250 bin
  • Öğretmenlik programları: İlgili puan türünde ilk 300 bin

Siber güvenlik programlarının kontenjanı bu yıl artırıldı.Siber güvenlik programlarının kontenjanı bu yıl artırıldı.

BİLİŞİM VE SİBER GÜVENLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILDI

YÖK, özellikle dijital dönüşümün ihtiyaç duyduğu alanlarda kontenjan artışına gitti. Ön lisans düzeyindeki Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri programlarının kontenjanı, 2022'deki 29 bin 944 seviyesinden yüzde 107 artışla 62 bin 104'e yükseldi.

Lisans düzeyinde Yapay Zeka Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği ile Yazılım Mühendisliği gibi programların da içinde bulunduğu Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri alanındaki toplam kontenjan, 2022'ye göre yüzde 23 artırılarak 53 bin 817'ye çıkarıldı. Siber Güvenlik programlarına ise bu yıl toplam 772 kontenjan ayrıldı.

OSB meslek yüksekokullarının kontenjanları artırıldı. (Görsel: A Haber)OSB meslek yüksekokullarının kontenjanları artırıldı. (Görsel: A Haber)

OSB MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA DA ARTIŞ MEYDANA GELDİ

Organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren meslek yüksekokullarında da kapasite büyütüldü. 2022 yılında 2 bin 499 olan kontenjan sayısı yaklaşık yüzde 70 artışla 4 bin 245'e yükseldi.

Ayrıca spor bilimleri fakültelerindeki toplam kontenjan da artırılarak 14 bin 846'ya çıkarıldı. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programların toplam kontenjanı ise geçen yıla göre yüzde 11 arttı.

YÖK, kontenjan planlamasında iş gücü ihtiyacını esas aldı. (Görsel: AA)YÖK, kontenjan planlamasında iş gücü ihtiyacını esas aldı. (Görsel: AA)

YÖK: KONTENJANLAR GELECEĞİN İHTİYAÇLARINA GÖRE PLANLANIYOR

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite kontenjanlarının yalnızca mevcut talebe göre değil, Türkiye'nin uzun vadeli insan kaynağı planlaması doğrultusunda belirlendiğini ifade etti.

Özvar, üniversitelerin akademik ve fiziki kapasitesi, iş gücü piyasasının beklentileri ile geleceğin meslek alanlarının birlikte değerlendirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kontenjan konusunu yalnızca sayısal mesele olarak değil, ülkemizin insan kaynağı planlamasının stratejik bir unsuru olarak ele almaktayız. Üniversitelerimizin akademik ve fiziki kapasitesi, iş gücü piyasasının ihtiyaçları ve geleceğin meslek alanları birlikte değerlendirilerek çok dengeli ve rasyonel bir planlama yapmaktayız."

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