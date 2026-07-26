YKS'de tercih maratonu başlıyor: Üniversitelerde 805 bin 747 kontenjan adayları bekliyor
2026-YKS tercih süreci 29 Temmuz'da başlayacak. Üniversitelerde bu yıl 805 bin 747 kontenjan bulunurken, yapay zeka odaklı yeni bölümler ilk kez öğrenci alacak. Hukukta başarı sıralaması barajı değişirken sağlık, bilişim ve siber güvenlik alanlarında da dikkat çeken düzenlemeler yapıldı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca aday için tercih süreci başlıyor. Adaylar, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini yapacak. Bu yıl Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerde ön lisans, lisans ve özel yetenek programları dahil toplam 805 bin 747 kontenjan adayların tercihine sunuldu.
TERCİHLER 29 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK
YKS sonuçlarının 21 Temmuz'da açıklanmasının ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK), adayların tercih sürecinde yararlanması amacıyla 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayımladı.
Takvime göre üniversite tercihleri 29 Temmuz'da başlayacak ve 10 Ağustos'ta sona erecek. 2026-YKS'ye Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 2 milyon 225 bin 76, Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) 1 milyon 473 bin 113, Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ise 143 bin 270 aday katıldı.
KONTENJANIN BÜYÜK BÖLÜMÜ DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE
Bu yıl üniversitelerde toplam 805 bin 747 kontenjan ayrıldı. Kontenjan dağılımı şöyle:
|Üniversite Türü
|Kontenjan
|Devlet üniversiteleri
|602 bin 117
|Vakıf üniversiteleri
|184 bin 914
|KKTC üniversiteleri
|18 bin 716
|Toplam
|805 bin 747
Program bazında ise;
- Ön lisans: 371 bin 476 kontenjan
- Lisans: 407 bin 80 kontenjan
- Özel yetenek programları: 27 bin 191 kontenjan
Öte yandan okul birincileri için 17 bin 862, şehit yakını, gazi ve gazi yakınları için 3 bin 673, 34 yaş üstü kadın adaylar için ise 10 bin 363 özel kontenjan ayrıldı.