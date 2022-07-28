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YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.07.2022
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YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 27 Temmuz günü başlayan YKS - üniversite tercihleri 5 Ağustos'a kadar sürecek. Üniversite adayları ise YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak öğrenmek istiyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022-2023 Eğitim yılı için üniversite tercihinde bulunan adaylar, YKS tercih işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Toplam 24 üniversite seçebilecek olan adaylar YKS tercih sonuçları için de bilgi almak istiyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?

YKS - ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27 Temmuz - 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında sürecek olan ve toplam 10 günü kapsayan YKS tercih işlemlerinin sonuçları ardından üniversite kayıt işlemleri 22 Ağustos'ta başlayacağından dolayı YKS tercih sonuçlarının da Ağustos'un ikinci haftası açıklanacağı tahmin ediliyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

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