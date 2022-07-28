YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022-2023 Eğitim yılı için üniversite tercihinde bulunan adaylar, YKS tercih işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Toplam 24 üniversite seçebilecek olan adaylar YKS tercih sonuçları için de bilgi almak istiyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?