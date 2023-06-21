YKS sınavı ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sınav sonuç tarihi açıklandı mı? 2023 TYT, AYT, YDT sonuçları...
"YKS sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. 2023 YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. YKS sonuçları ÖSYM değerlendirmesinin ardından ÖSYM.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Peki, YKS ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM tarafından açıklanan tarih...
Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü YKS sınavı hakkında detaylar merak konusu oluyor. YKS'nin oturumları olan TYT, AYT, YDT sınav sonuçları, ÖSYM AİS ekranından aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile öğrenilecek. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, ÖSYM YKS sınav sonuç tarihi 2023...
2023 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi duyuruldu. ÖSYM, yaptığı duyuruya göre YKS sonuçları 2023 yılı 20 Temmuz'da açıklayacak.
YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
YKS'DE BARAJ OLACAK MI?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2022'den itibaren YKS'de baraj uygulamasını kaldırdıklarını hatırlatarak, "Yaptığımız bu düzenlemeyle YKS bir eleme sınavı olmaktan çıkmış, başarıya dayalı sıralama sınavına dönüşmüştür. Bunun yanı sıra sınav sürelerinin uzatılmasıyla öğrencilerimizin yaşadığı stres de azalmıştır.
Barajın kaldırılmasıyla daha da önemlisi gerek ön lisans gerekse lisans programlarını tercih edecek adayların sayısı artmıştır. Tercih havuzu büyüdükçe kalite yükselmiştir. Geçtiğimiz yıl ile karşılaştırırsak, başvuru sayılarında bu yıl yaklaşık yüzde 9'luk bir artış görüyoruz" dedi.
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