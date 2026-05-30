YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2026 giriş belgesi sorgulama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
2026 YKS’ye sayılı günler kala adayların gündeminde sınav giriş belgeleri var. TYT, AYT ve YDT oturumlarına hangi okulda gireceklerini öğrenmek isteyen milyonlarca öğrenci, ÖSYM’nin sınav yerlerini ne zaman açıklayacağını merak ediyor. Beklenen tarih aralığı da netleşmeye başladı.

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için geri sayım sürerken, şimdi tüm dikkatler sınav giriş belgelerine çevrildi. Haziran ayında gerçekleştirilecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde öğrenciler, sınava hangi okulda ve hangi salonda gireceklerini öğrenmek için ÖSYM'den gelecek duyuruyu bekliyor.

ÖSYM'nin yayımlayacağı giriş belgeleriyle sınav merkezi bilgileri netleşecek. (Fotoğraf: AA)

ADAYLARIN GÖZÜ SINAV GİRİŞ BELGELERİNDE

Uzun süredir sınava hazırlanan öğrenciler için artık son düzlüğe girildi. Bu süreçte adayların en çok merak ettiği konuların başında sınav giriş belgeleri geliyor. Çünkü sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yalnızca bu belgeler üzerinden öğrenilebiliyor.

ÖSYM, merkezi sınavlarda sınav giriş belgelerini genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açıyor. Bu uygulama dikkate alındığında 2026 YKS sınav yerlerinin 8-12 Haziran tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Ancak kesin tarih için ÖSYM tarafından yapılacak resmi duyurunun takip edilmesi gerekiyor.

ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Sınav giriş belgelerinin haziran ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor. (Fotoğraf: A Haber)

206 YKS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre YKS bu yıl üç oturum halinde gerçekleştirilecek.

Oturum Tarih Saat
TYT (Temel Yeterlilik Testi) 20 Haziran 2026 Cumartesi 10.15
AYT (Alan Yeterlilik Testi) 21 Haziran 2026 Pazar 10.15
YDT (Yabancı Dil Testi) 21 Haziran 2026 Pazar 15.45

Adaylar tercih edecekleri bölümler için gerekli puanları bu oturumlarda alacakları sonuçlarla elde etmeye çalışacak.

Adaylar sınav merkezi bilgilerine ÖSYM sistemi üzerinden ulaşabilecek. (Fotoğraf: A Haber)

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINACAK?

Sınav yerleri açıklandıktan sonra adaylar giriş belgelerine ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabilecek. Bunun için öğrencilerin:

  • T.C. kimlik numarası ile sisteme giriş yapması,
  • Aday şifrelerini kullanması,
  • Sınav giriş belgesini görüntüleyip çıktısını alması gerekiyor.

Sınav giriş belgeleri adayların okul ve salon bilgilerini içerecek.(Fotoğraf: A Haber)

SINAV GÜNÜ HANGİ BELGELERE İHTİYAÇ DUYULACAK?

Uzmanlar, adayların sınavdan önce giriş belgelerini mutlaka kontrol etmeleri gerektiğini vurguluyor. Özellikle farklı ilçelerde veya şehir merkezinden uzak bölgelerde sınava girecek öğrencilerin ulaşım planlarını önceden yapmaları öneriliyor. Sınav günü adayların yanında bulundurması gereken temel evraklar şunlar:

  • Fotoğraflı ve geçerli kimlik belgesi
  • ÖSYM tarafından yayımlanan sınav giriş belgesi

Eksik belgeyle sınav binasına gelen adaylar sorun yaşayabileceği için evrakların önceden hazırlanması önem taşıyor.

A Haber
