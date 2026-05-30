YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2026 giriş belgesi sorgulama

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için geri sayım sürerken, şimdi tüm dikkatler sınav giriş belgelerine çevrildi. Haziran ayında gerçekleştirilecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde öğrenciler, sınava hangi okulda ve hangi salonda gireceklerini öğrenmek için ÖSYM'den gelecek duyuruyu bekliyor.

ÖSYM'nin yayımlayacağı giriş belgeleriyle sınav merkezi bilgileri netleşecek. (Fotoğraf: AA)

ADAYLARIN GÖZÜ SINAV GİRİŞ BELGELERİNDE

Uzun süredir sınava hazırlanan öğrenciler için artık son düzlüğe girildi. Bu süreçte adayların en çok merak ettiği konuların başında sınav giriş belgeleri geliyor. Çünkü sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yalnızca bu belgeler üzerinden öğrenilebiliyor.

ÖSYM, merkezi sınavlarda sınav giriş belgelerini genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açıyor. Bu uygulama dikkate alındığında 2026 YKS sınav yerlerinin 8-12 Haziran tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Ancak kesin tarih için ÖSYM tarafından yapılacak resmi duyurunun takip edilmesi gerekiyor.

ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI