YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2026 giriş belgesi sorgulama
2026 YKS’ye sayılı günler kala adayların gündeminde sınav giriş belgeleri var. TYT, AYT ve YDT oturumlarına hangi okulda gireceklerini öğrenmek isteyen milyonlarca öğrenci, ÖSYM’nin sınav yerlerini ne zaman açıklayacağını merak ediyor. Beklenen tarih aralığı da netleşmeye başladı.
Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için geri sayım sürerken, şimdi tüm dikkatler sınav giriş belgelerine çevrildi. Haziran ayında gerçekleştirilecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde öğrenciler, sınava hangi okulda ve hangi salonda gireceklerini öğrenmek için ÖSYM'den gelecek duyuruyu bekliyor.
ADAYLARIN GÖZÜ SINAV GİRİŞ BELGELERİNDE
Uzun süredir sınava hazırlanan öğrenciler için artık son düzlüğe girildi. Bu süreçte adayların en çok merak ettiği konuların başında sınav giriş belgeleri geliyor. Çünkü sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yalnızca bu belgeler üzerinden öğrenilebiliyor.
ÖSYM, merkezi sınavlarda sınav giriş belgelerini genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açıyor. Bu uygulama dikkate alındığında 2026 YKS sınav yerlerinin 8-12 Haziran tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Ancak kesin tarih için ÖSYM tarafından yapılacak resmi duyurunun takip edilmesi gerekiyor.
206 YKS NE ZAMAN?
ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre YKS bu yıl üç oturum halinde gerçekleştirilecek.
|Oturum
|Tarih
|Saat
|TYT (Temel Yeterlilik Testi)
|20 Haziran 2026 Cumartesi
|10.15
|AYT (Alan Yeterlilik Testi)
|21 Haziran 2026 Pazar
|10.15
|YDT (Yabancı Dil Testi)
|21 Haziran 2026 Pazar
|15.45
Adaylar tercih edecekleri bölümler için gerekli puanları bu oturumlarda alacakları sonuçlarla elde etmeye çalışacak.