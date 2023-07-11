"YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sınav sonuçları bu hafta açıklanır mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bir yıl boyunca üniversite sınavına hazırlanan adaylar, 17-18 Haziran tarihinde AYT, TYT ve YDT oturumlarına katılmışlardı. YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından sınav sonuçları internet üzerinden erişime açılacak. Sınav sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sınav sonuçları bu hafta açıklanır mı?