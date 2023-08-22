YKS EK TERCİH KILAVUZU 2023 ne zaman yayınlanacak? Üniversite ek tercihler ne zaman başlıyor? YKS 2. yerleştirme kılavuzu...

"YKS ek tercih tarihi belli oldu mu?" sorusunun cevabı adaylar tarafından araştırılıyor. Herhangi bir okul ve bölüme yerleşemeyenler ''YKS ek tercihler ne zaman 2023?'' sorusuna yanıt arıyor. Üniversite kayıtları ilk yerleştirme sonuçlarına göre yapılacak olup akabinde boş kalan kontenjanların doldurulması için ek yerleştirme süreci başlayacak. İşte, YKS ek tercih tarihi hakkında detaylar...