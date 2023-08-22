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YKS EK TERCİH KILAVUZU 2023 ne zaman yayınlanacak? Üniversite ek tercihler ne zaman başlıyor? YKS 2. yerleştirme kılavuzu...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.08.2023 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023
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YKS EK TERCİH KILAVUZU 2023 ne zaman yayınlanacak? Üniversite ek tercihler ne zaman başlıyor? YKS 2. yerleştirme kılavuzu...

YKS ek tercih kılavuzu hakkında detaylar arama motorlarında hız kazandı. YKS ek tercihte bulunacak adaylar, kılavuzun yayınlanma tarihi araştırıyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan YKS ek tercih kılavuzunda şartlar ne olacak, ücret ne kadar verilmesi gerekecek belli olacak. Peki YKS ek tercih tarihleri ne zaman açıklanacak? İşte, haberin detayları...

"YKS ek tercih tarihi belli oldu mu?" sorusunun cevabı adaylar tarafından araştırılıyor. Herhangi bir okul ve bölüme yerleşemeyenler ''YKS ek tercihler ne zaman 2023?'' sorusuna yanıt arıyor. Üniversite kayıtları ilk yerleştirme sonuçlarına göre yapılacak olup akabinde boş kalan kontenjanların doldurulması için ek yerleştirme süreci başlayacak. İşte, YKS ek tercih tarihi hakkında detaylar...

2023 YKS TERCİH SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI!

YKS tercih sonuçları, 18 Ağustos 2023 Cuma günü açıklandı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2023-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Üniversite yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak görüntülenebilecek

Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünü taşıyacak.

Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN 2023?

YKS yerleştirme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adaylar, üniversite kayıt işlemlerini 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapacak.

Üniversite elektronik kayıtları ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ancak üniversite kayıtlarının 1 Eylül'de biteceği göz önünde bulundurulursa 2023 YKS ek tercih işlemlerinin Eylül ayının ikinci haftası başlaması bekleniyor.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

YKS ek tercih süreci, üniversite kayıtlarının 1 Eylül tarihinde son bulmasının ardından boş kontenjanların belirlenmesiyle başlayacak. Boş kontenjanların Eylül ayının ikinci haftası açıklanması bekleniyor. Böylece YKS ek tercihlerinin Eylül ayının ikinci haftası başlayacağı söylenebilir.

2023 YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYINLANDI MI?

YKS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanları gibi bilgilerin yer aldığı 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu henüz yayınlanmadı.

YKS ek tercih tarihleri takvimi ve kılavuzu ÖSYM tarafından paylaşıldığında haberimizde yer verilecektir.

YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Ek yerleştirme işlemleri, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak.

Ek yerleştirmeler için açılan kontenjanlar, üniversite kayıt işlemlerinin ardından açıklanmakla birlikte süreç şöyle ilerleyecek:

YÖK, kayıt yaptırılmayan bölümleri ÖSYM'ye bildirecek.

ÖSYM tercih kılavuzu yayımlayacak.

ÖSYM'nin kılavuzunda adaylar güncel üniversite taban puanlarını ve kontenjanlarını görüntüleyebilecek.

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