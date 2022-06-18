YKS 2. ve 3. oturum ne zaman Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 13.00'de sona erdi. İkinci ve üçüncü oturumlara katılacak adaylar, sınav başlangıç saatini araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından AYT ve YDT oturumlarına ilişkin detaylar açıklandı. Peki, YKS 2. ve 3. oturum ne zaman? 2022 YKS AYT ve YDT sınavları saat kaçta başlayacak, bitecek? AYT ve YDT sınav süresi kaç dakika? İşte haberin detayları...

AYT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

YKS'de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.