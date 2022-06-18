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YKS 2. ve 3. oturum ne zaman? 2022 YKS AYT ve YDT sınavları saat kaçta başlayacak, bitecek? AYT ve YDT sınav süresi...

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Giriş Tarihi: 18.06.2022 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022
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YKS 2. ve 3. oturum ne zaman? 2022 YKS AYT ve YDT sınavları saat kaçta başlayacak, bitecek? AYT ve YDT sınav süresi...

YKS 2. ve 3. oturum ne zaman? YKS'nin ilk oturumu TYT bugün gerçekleştirildi. 120 sorunun yöneltildiği TYT'de adaylara cevaplamaları için 165 dakika süre verildi. TYT'nin sona ermesinin ardından gözler AYT ve YDT oturumlarına çevrildi. YKS'nin diğer oturumlarına hazırlanan adaylar, sınav başlangıç saatini araştırıyor. Peki, YKS 2. ve 3. oturum ne zaman? 2022 YKS AYT ve YDT sınavları saat kaçta başlayacak, bitecek? AYT ve YDT sınav süresi kaç dakika? İşte cevaplar...

YKS 2. ve 3. oturum ne zaman Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 13.00'de sona erdi. İkinci ve üçüncü oturumlara katılacak adaylar, sınav başlangıç saatini araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından AYT ve YDT oturumlarına ilişkin detaylar açıklandı. Peki, YKS 2. ve 3. oturum ne zaman? 2022 YKS AYT ve YDT sınavları saat kaçta başlayacak, bitecek? AYT ve YDT sınav süresi kaç dakika? İşte haberin detayları...

AYT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

YKS'de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.

AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

YDT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda 80 soru yer alacak.

Bu yıl YDT'ye 168 bin 430 aday girecek. YDT'ye 688 engelli aday katılacak. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak ve 30 bin 418 kişi görev alacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS TYT AYT sınav sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

* Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

* Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

* TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

* A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.

* AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A- SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

* A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır.

* Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır.

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