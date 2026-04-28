YD/1 sınav sonuçları açıklandı: ÖSYM YDS puanı nasıl öğrenilir?
5 Nisan’da yapılan 2026-YDS/1 sınavının sonuçları açıklandı. Adaylar puanlarını ve optik form detaylarını ÖSYM sistemlerinden görüntüleyebiliyor. Sonuçlara erişim 10 günle sınırlı tutulurken, dil seviyeleri ve doğru-yanlış dağılımları da sistemde yer aldı.
5 Nisan 2026'da uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2026-YDS/1) sonuçları ilan edildi. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre adaylar, sınav sonuçlarına ve cevap kağıtlarına dijital ortamdan ulaşabilecek.
SONUÇLAR ERİŞİME AÇILDI
Yabancı dil yeterliliğini ölçen YDS'de değerlendirme süreci tamamlandı. Sonuçlar 28 Nisan 2026 itibarıyla adayların erişimine sunuldu. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak puanlarını öğrenebiliyor.
YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
İşte adım adım sorgulama süreci:
- ÖSYM sonuç sayfasına giriş yapılır.
- T.C. kimlik numarası ve aday şifresi girilir.
- İlgili sınav seçilir.
- Puan ve detaylar görüntülenir.
Şifresini unutan adaylar e-Devlet üzerinden giriş yapabiliyor.
SINAV SORULARI VE CEVAPLARI DA YAYIMLANDI
Sınav sonuçlarıyla birlikte adayların cevap kağıtları da erişime açıldı. Bu sayede adaylar:
- Kendi işaretlemelerini
- Optik okuyucu tarafından algılanan cevapları
- Doğru yanıtları
karşılaştırmalı şekilde inceleyebiliyor. Bu erişim sadece 10 gün süreyle aktif olacak.