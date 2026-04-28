CANLI YAYIN

YD/1 sınav sonuçları açıklandı: ÖSYM YDS puanı nasıl öğrenilir?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
5 Nisan’da yapılan 2026-YDS/1 sınavının sonuçları açıklandı. Adaylar puanlarını ve optik form detaylarını ÖSYM sistemlerinden görüntüleyebiliyor. Sonuçlara erişim 10 günle sınırlı tutulurken, dil seviyeleri ve doğru-yanlış dağılımları da sistemde yer aldı.

5 Nisan 2026'da uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2026-YDS/1) sonuçları ilan edildi. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre adaylar, sınav sonuçlarına ve cevap kağıtlarına dijital ortamdan ulaşabilecek.

Adaylar YDS/1 sonuçlarını ÖSYM sistemi üzerinden kolayca sorgulayabiliyor. (Fotoğraf: ÖSYM)

SONUÇLAR ERİŞİME AÇILDI

Yabancı dil yeterliliğini ölçen YDS'de değerlendirme süreci tamamlandı. Sonuçlar 28 Nisan 2026 itibarıyla adayların erişimine sunuldu. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak puanlarını öğrenebiliyor.

YDS/1 SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

İşte adım adım sorgulama süreci:

  • ÖSYM sonuç sayfasına giriş yapılır.
  • T.C. kimlik numarası ve aday şifresi girilir.
  • İlgili sınav seçilir.
  • Puan ve detaylar görüntülenir.

Şifresini unutan adaylar e-Devlet üzerinden giriş yapabiliyor.

YDS sonuçlarına erişim süresi 10 gün ile sınırlı tutuluyor.

SINAV SORULARI VE CEVAPLARI DA YAYIMLANDI

Sınav sonuçlarıyla birlikte adayların cevap kağıtları da erişime açıldı. Bu sayede adaylar:

  • Kendi işaretlemelerini
  • Optik okuyucu tarafından algılanan cevapları
  • Doğru yanıtları

karşılaştırmalı şekilde inceleyebiliyor. Bu erişim sadece 10 gün süreyle aktif olacak.

YDS puanı öğrenme işlemi birkaç adımda hızlıca tamamlanabiliyor.

2026 YDS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

YDS puanının kaç yıl geçerli olduğu en merak edilen sorulardan bri.

Kullanım Alanı Geçerlilik Süresi
Akademik başvurular Genellikle süresiz
Dil tazminatı 5 yıl

Kamu personeli için 5 yıl sonunda sınavın yeniden alınması gerekiyor.

Sonuçlara itiraz etmek isteyen adaylar belirli kurallara göre başvuru yapmalı.

İTİRAZ SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Sonuçlara itiraz etmek isteyen adaylar için belirli kurallar bulunuyor:

  • Başvurular genellikle 10 gün içinde yapılmalı
  • Dilekçe ile resmi başvuru şart
  • İnceleme ücreti yatırılmalı
  • Evraklar ÖSYM'ye ulaştırılmalı

İnceleme sonucunda hata tespit edilirse puan güncelleniyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın