Yarın okul var mı, yok mu? Antalya’da okullar tatil mi edildi? 13 Ocak Cuma hangi illerde okullar tatil edildi? TATİL OLAN İLLER

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Kent merkezinde en çok yağışın düştüğü noktalardan biri de Konyaaltı ilçesi oldu. İlçede bazı kavşaklarda oluşan su birikintilerine giren araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçlar, çekiciyle kurtarıldı. Caddelerde oluşan su birikintisinde araçlar güçlükle ilerledi. Birçok aracın plakası düştü. Bazı noktalarda su birikintisinin yüksekliği nedeniyle trafik durdu. Polis ekipleri su birikintisine girmemeleri için vatandaşları uyardı. Trafiğin durduğu noktada ise vatandaşlar kendi imkanlarıyla giderleri açmaya çalıştı. Yağmura ve fırtınaya aldırmayan bir turist, Konyaaltı sahilinde spor yaptı. Dev dalgaların oluştuğu sahilde bazıları dedektörle ziynet eşyası ararken, bazıları ise dev dalgaların fotoğrafını çekti.