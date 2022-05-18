18 Mayıs 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri Yarın okul var mı, tatil mi? 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Perşembe okullar ve üniversiteler tatil mi?

Yarın okul var mı, tatil mi? 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Perşembe okullar ve üniversiteler tatil mi?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2022 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022
ABONE OL
Yarın okul var mı, tatil mi? 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Perşembe okullar ve üniversiteler tatil mi?

19 Mayıs tatil mi, sorusu günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayım başlarken, bu özel günün resmsi tatil olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Tatil günlerini fırsat bilen öğrenciler, 19 Mayıs'ta okulların açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki, yarın okul var mı, tatil mi? 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Perşembe okullar ve üniversiteler tatil mi? İşte cevaplar...

19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, iki yıldır koronavirüs salgınının gölgesinde kutlanmıştı. İki yılın ardından tüm yurtta coşkuyla kutlanacak olan 19 Mayıs için geri sayım başladı. 19 Mayıs'ta çeşitli etkinlikler ve törenler düzenlenecek. Peki, yarın okul var mı, tatil mi? 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Perşembe okullar ve üniversiteler tatil mi? İşte haberin detayları...

19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatildir. 19 Mayıs bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. 19 Mayıs resmi tatil olduğu için okullar ve üniversiteler tatil olacak.

20 Mayıs ise resmi tatil olmadığı için okullarda eğitim devam edecek.

2022 RESMİ TATİLLER

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi ve Millî Birlik Günü: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

19 MAYIS MESAJLARI

* Bağımsızlığı için ölümü göze alan millet, insanlık haysiyet ve şerefinin icabı olan bütün fedakârlığı yapmakla teselli bulur ve elbette esaret zincirini kendi eliyle boynuna geçiren miskin, haysiyetsiz bir millete nazaran dost ve düşman nazarındaki mevkii farklı olur. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

* Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz (K. Atatürk). 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

* Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

* 19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

* Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

* Rica ile merhamet dilenmekle bir millet ve devletin şeref ve istiklâli kurtarılmaz. Türk milleti, gelecek nesiller için bunu unutmamalıdır. 19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

* Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

* Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA