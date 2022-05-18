19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, iki yıldır koronavirüs salgınının gölgesinde kutlanmıştı. İki yılın ardından tüm yurtta coşkuyla kutlanacak olan 19 Mayıs için geri sayım başladı. 19 Mayıs'ta çeşitli etkinlikler ve törenler düzenlenecek. Peki, yarın okul var mı, tatil mi? 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Perşembe okullar ve üniversiteler tatil mi? İşte haberin detayları...

19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatildir. 19 Mayıs bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. 19 Mayıs resmi tatil olduğu için okullar ve üniversiteler tatil olacak.

20 Mayıs ise resmi tatil olmadığı için okullarda eğitim devam edecek.