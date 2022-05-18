Yarın okul var mı, tatil mi? 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Perşembe okullar ve üniversiteler tatil mi?
19 Mayıs tatil mi, sorusu günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayım başlarken, bu özel günün resmsi tatil olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Tatil günlerini fırsat bilen öğrenciler, 19 Mayıs'ta okulların açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki, yarın okul var mı, tatil mi? 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Perşembe okullar ve üniversiteler tatil mi? İşte cevaplar...
19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, iki yıldır koronavirüs salgınının gölgesinde kutlanmıştı. İki yılın ardından tüm yurtta coşkuyla kutlanacak olan 19 Mayıs için geri sayım başladı. 19 Mayıs'ta çeşitli etkinlikler ve törenler düzenlenecek. Peki, yarın okul var mı, tatil mi? 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Perşembe okullar ve üniversiteler tatil mi? İşte haberin detayları...
19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatildir. 19 Mayıs bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. 19 Mayıs resmi tatil olduğu için okullar ve üniversiteler tatil olacak.
20 Mayıs ise resmi tatil olmadığı için okullarda eğitim devam edecek.
19 MAYIS MESAJLARI
* Bağımsızlığı için ölümü göze alan millet, insanlık haysiyet ve şerefinin icabı olan bütün fedakârlığı yapmakla teselli bulur ve elbette esaret zincirini kendi eliyle boynuna geçiren miskin, haysiyetsiz bir millete nazaran dost ve düşman nazarındaki mevkii farklı olur. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
* Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
* Rica ile merhamet dilenmekle bir millet ve devletin şeref ve istiklâli kurtarılmaz. Türk milleti, gelecek nesiller için bunu unutmamalıdır. 19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
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- Yarın okul var mı, tatil mi? 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Perşembe okullar ve üniversiteler tatil mi?
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