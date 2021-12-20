VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 VGM yükseköğrenim burs için son dakika açıklaması

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2021-2022 yükseköğrenim burs başvurularını tamamladı. VGM ortaöğrenim sonuçları ile KYK burs sonuçlarının erişime açılmasının ardından VGM yükseköğrenim burs sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Konu hakkında VGM'den açıklama geldi. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 VGM yükseköğrenim burs sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte haberin detayları...

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yükseköğrenim burs sonuçları için tarih açıklaması geldi. VGM'nin yayımladığı duyuruda şu ifadelere yer verildi: