VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 VGM ortaöğrenim bursu ne zaman yatacak?
VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 VGM burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ortaöğrenim öğrencileri için başvuruların tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Ortaöğrenim öğrencilerine 9 ay boyunca verilecek burs için araştırmalar hız kazandı. Burslar ne zaman, nasıl ödeniyor? Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 VGM ortaöğrenim bursu ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...
VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2021-2022 ortaöğrenim bursu için başvurular 15-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu süre içerisinde başvuru yapan öğrenciler ve velileri heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. VGM bursu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 VGM bursu ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...
VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, resmi olarak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak VGM bursu için tüm başvuru süreçlerinin tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanması bekleniyor. Buna göre, 15 Kasım sonrası sonuçların açıklanması ön görülüyor. Tarihler tahmini olup resmi açıklamayı beklemekte fayda var.
BURSLAR NE ZAMAN, NASIL ÖDENİYOR?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.
Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açtıran öğrenciler kamu ortak ATM'lerinden burslarını alabilirler. Vakıf Katılım Bankası tarafından; kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değiştirme, iptal etme ve benzeri hallerde herhangi bir ücret alınmaz; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, internet şubesi, çağrı merkezi aracılığı ile havale, bakiye sorma, hesap hareketleri döküm işlemleri otomatik ödeme talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ücret ve komisyon alınmaz, hesap işletim ücreti veya başka bir ad altında masraf ve ücret talep edilmez, herhangi bir kesinti yapılmaz ve hesap özeti ücreti alınmaz.
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.
KİMLER ORTAÖĞRENİM BURSUNDAN YARARLANAMAZ?
Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda anasınıfında okuyan öğrencilere ortaöğrenim bursu verilmemekte olup Türk Vatandaşı olmayan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamaz. Resmi okullarda örgün eğitim görürken burs almaya hak kazanan öğrencilerin özel okula ya da açık öğretim ortaokuluna, açık öğretim lisesine ya da mesleki açık öğretim lisesine geçmeleri halinde bursları kesilir.
KYK BURSU ALANLAR VGM BURSU ALABİLİR Mİ?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (e) fıkrasına göre kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz. Bu nedenle "Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları", KYK'nın burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. Hem KYK'ya hem de Vakıflar Genel Müdürlüğüne burs başvurusu yapılabilir. KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin KYK ile taahhütname imzalayıp imzalamamasına bakılmaksızın Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu başvurusu iptal edilir ve halen Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu almakta olan öğrencilerin ise bursları kesilir.
KYK ÖĞRENİM KREDİSİ ALANLAR VGM BURSU ALABİLİR Mİ?
Evet. KYK'dan öğrenim kredisi alan öğrenciler Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursundan yararlanabilirler.
KİMLER YÜKSEKÖĞRENİM BURSUNDAN YARARLANAMAZ?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;
a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,
b) Yabancı uyruklu öğrencilere,
c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,
ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,
e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,
f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,
g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.
Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;
Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.
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