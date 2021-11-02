VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 VGM ortaöğrenim bursu ne zaman yatacak?

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2021-2022 ortaöğrenim bursu için başvurular 15-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu süre içerisinde başvuru yapan öğrenciler ve velileri heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. VGM bursu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 VGM bursu ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, resmi olarak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak VGM bursu için tüm başvuru süreçlerinin tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanması bekleniyor. Buna göre, 15 Kasım sonrası sonuçların açıklanması ön görülüyor. Tarihler tahmini olup resmi açıklamayı beklemekte fayda var.