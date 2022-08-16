VGM burs başvuruları başladı mı? VGM 2022-2023 burs başvuru tarihleri açıklandı mı?
VGM burs başvuruları başladı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü başvuruları için bekleyiş sürüyor. Ortaöğretim ve Yükseköğretim burs başvuruları YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından merak ediliyor. Peki, VGM burs başvuruları başladı mı? VGM 2022-2023 burs başvuru tarihleri açıklandı mı?
VGM burs başvuruları başladı mı? VGM 2022-2023 burs başvuru tarihleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen bursun başvuruları geçtiğimiz sene Ekim ve Kasım aylarında alınmıştı. Peki, VGM burs başvuruları başladı mı? VGM 2022-2023 burs başvuru tarihleri açıklandı mı?
VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
2022-2023 eğitim öğretim yılı VGM burs başvuru tarihleri henüz netlik kazanmadı. 2022-2023 VGM burs başvurularının KYK başvuruları ile birlikte başlaması bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuruları, 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 1 Kasım 2021'de başlamıştı.
VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?
2021-2022 eğitim öğretim yılında ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 650,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 650,00 TL olarak belirlenmişti.
Burs ücretinin bu yıl güncellenmesi bekleniyor. Ancak yeni eğitim öğretim yılı için burs miktarı hakkında bir açıklama gelmedi.
KİMLER VGM BURSUNDAN FAYDALANAMAZ?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;
a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,
b) Yabancı uyruklu öğrencilere,
c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,
ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,
e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,
f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,
g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.
Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;
Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.
VGM BURSU NEDİR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.
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