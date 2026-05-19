Valilikler peş peşe duyurdu: 20-21-22 Mayıs'ta okullar tatil mi?

Karadeniz’de etkili olan yoğun yağışlar Amasya ve Tokat’ta alarm durumunu beraberinde getirdi. Yeşilırmak’taki su seviyesinin kritik noktaya ulaşmasının beklendiği bölgede bazı ilçelerde okullar tatil edilirken, riskli alanlarda tahliye çalışmaları da başlatıldı.

Karadeniz Bölgesi'nde günlerdir etkisini sürdüren sağanak yağış, Amasya ve Tokat'ta taşkın riskini artırdı. Valiliklerden peş peşe yapılan açıklamalarda hem eğitimle ilgili kararlar duyuruldu hem de bazı bölgelerde tahliye çalışmalarına başlandığı bildirildi. Özellikle Yeşilırmak çevresinde yaşayan vatandaşlara dikkatli olunması yönünde uyarılar yapıldı.

Amasya Valiliği AMASYA Amasya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bölgede etkili olan yoğun yağışların ardından Yeşilırmak'ta su seviyesinin ciddi şekilde artmasının beklendiği bildirildi. Tokat Almus Barajı'nın tam doluluğa ulaşması nedeniyle su tahliyesi yapılacağının belirtildiği açıklamada, olası taşkın riskine karşı tedbir amaçlı kararlar alındığı ifade edildi. Bu kapsamda Amasya Merkez ile Taşova ilçesinde, köyler dahil tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 20 Mayıs Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Tokat Valiliği TOKAT Tokat Valiliği tarafından yayımlanan açıklamada ise yoğun yağışların neden olduğu taşkın ve su baskınlarına karşı çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi. Açıklamada, Erbaa ilçesinde Kızılçubuk ve Tepekışla köyleri, Pazar ilçesinde Ovayurt ve Çiftlik köyleri ile Turhal'daki bazı mahalle ve köylerde tahliye işlemlerinin başlatıldığı aktarıldı. Riskli bölgelerde ahırların boşaltıldığı ve hayvan tahliyelerinin de devam ettiği ifade edildi. Turhal ilçesinde eğitime 3 gün süreyle ara verildiği açıklandı