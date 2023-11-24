UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇ EKRANI 2023! MEBBİS Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı? odsgm.meb.gov.tr

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.



Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline

karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan

değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.