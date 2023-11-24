UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇ EKRANI 2023! MEBBİS Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı? odsgm.meb.gov.tr
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'nın (ÖKBYS) sonuçları için geri sayım sürüyor. Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik sınavlarının sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, Uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı son dakika? İşte haberin detayları...
Uzman Öğretmenlik sınavına katılan adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için geri sayıma geçti. Şimdi ise gözler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi açıklamasında. Peki, Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Uzman Öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı!
SONUÇLAR AÇIKLANDI MI?
ÖKBYS 2023 kılavuzuna göre, uzman öğretmenlik sınav sonuçları 24 Kasım 2023 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecekti.
Sınav sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Uzman öğretmenlik sınav sonuçlarını sorgulayabilmek için adayların iki alternatif yöntemi bulunacak.
Sınav sonuçları meb.gov.tr adresinden veya odsgm.meb.gov.tr adresinden görüntülenebilecek.
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır, yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
Sınavda değerlendirme için; [Puan=(Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100] formülü kullanılacaktır.
Sınavda her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline
karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan
değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇ EKRANI 2023! MEBBİS Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı? odsgm.meb.gov.tr
- TOKİ ayda 7-8 bin TL taksitle konut satıyor! Ucuza ev almak isteyenler o illere baksın! 2+1, 3+1 daire fiyatları...
- 5 bin TL ikramiye müjdesi son dakika geldi! Çalışan emeklilere ikramiye verilecek mi, ne zaman? 2. Torba Yasa içeriği, 5000 TL ikramiye şartları...
- 24 Kasım Diyanet Cuma Hutbesi yayınlandı! Bu haftanın Cuma Hutbesi konusu ve içeriği tam metni PDF!
- 1-4 çocuğu olanlar başvursun! Ödemeler başladı! Formu doldurana 4 bin 358 lira verilecek! Anaokulu, ilkokul, ortaokul...
- HAVA DURUMU | Alarm verildi! Bomba siklon geliyor! Tüm yurdu etkileyecek | 24-28 Kasım 2023
- 24 KASIM RESİMLİ CUMA MESAJLARI: En güzel, kısa, uzun, anlamlı "Hayırlı Cumalar" mesajları ve sözleri...
- Gelinim Mutfakta 23 Kasım puan durumu! 👰 Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- Bugün otobüsler öğretmenlere ücretsiz mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü toplu taşıma bedava mı? Metrobüs, Marmaray, vapur...
- MEB ara tatil anketi oy kullanma ekranı! Ara tatil anketi nedir, nasıl doldurulur? mebbis.meb.gov.tr
- Ehliyet yenileme için gerekli evraklar! Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? Yeni sürücü belgesi randevusu...
- Ponzi ne demek? Seçil Erzan'ın kullandığı Ponzi Sistemi nedir, nasıl işler?