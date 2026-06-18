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Üniversiteler için köklü değişim çağrısı! Yükseköğretimde reform dosyası açıldı

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Üniversiteler için köklü değişim çağrısı! Yükseköğretimde reform dosyası açıldı

Türkiye’deki yükseköğretim sisteminin mevcut durumu Enstitü Sosyal tarafından hazırlanan raporla masaya yatırıldı. Son yıllarda üniversite, öğrenci ve akademisyen sayısındaki hızlı artışın ardından kalite, araştırma kapasitesi ve uluslararası rekabet gücünü artıracak kapsamlı reform önerileri sıralandı. Raporda, mevcut yapının yeni dönemin ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı vurgulanırken, yükseköğretimde “bütüncül reform” çağrısı yapıldı.

Türkiye'de yükseköğretim son 20 yılda önemli bir büyüme gösterirken, uzmanlar artık nicelikten çok niteliğe odaklanılması gerektiğine dikkat çekiyor. Dijitalleşme, yapay zekâ, bilgi ekonomisi ve değişen iş gücü ihtiyaçlarının üniversitelerde köklü dönüşümü zorunlu kıldığı belirtilirken, hazırlanan rapor yükseköğretim sistemindeki yapısal sorunlara ve çözüm önerilerine ışık tuttu.

YENİ YÖK VE YENİ KANUN VURGUSU

Raporda ilk dikkat çeken başlık yükseköğretim yönetim modeli oldu. Buna göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun güncellenmesi ve sadeleştirilmesi önerildi.

YÖK'ün daha fazla kurumsal temsile sahip, düzenleyici ve koordinasyon odaklı bir yapıya dönüştürülmesi gerektiği belirtilirken, üniversitelere daha fazla özerklik verilmesi ve hesap verebilirlik mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Türkiye'de Yükseköğretim Sisteminin Mevcut Durumu Yapısal Sorunlar ve Politika Önerileri adlı araştırma raporu yayınlandı (Fotoğraf: ahaber.com.tr)Türkiye'de Yükseköğretim Sisteminin Mevcut Durumu Yapısal Sorunlar ve Politika Önerileri adlı araştırma raporu yayınlandı (Fotoğraf: ahaber.com.tr)

HER ÜNİVERSİTE AYNI OLMAYACAK

Raporda üniversitelerin tek tip yapıdan çıkarılması gerektiği vurgulandı. Araştırma, eğitim, bölgesel kalkınma ve girişimcilik odaklı farklı üniversite modellerinin oluşturulması önerildi.

Kontenjan, akademik kadro ve finansman politikalarının da üniversitelerin misyonlarına göre yeniden şekillendirilmesi gerektiği kaydedildi.

DİPLOMA DEĞİL YETKİNLİK DÖNEMİ

Yükseköğretimde süre ve diploma merkezli anlayışın yerini yetkinlik temelli modele bırakması gerektiği belirtildi.

Raporda, bazı bölümlerde 2+1 yıllık eğitim modelinin uygulanabilmesi, mikro yeterliliklerin yaygınlaştırılması ve modüler öğrenme sistemlerinin geliştirilmesi önerileri öne çıktı.

Üniversiteler için köklü değişim çağrısı! Yükseköğretimde reform dosyası açıldı - 1

AKADEMİSYENLİKTE YENİ DÖNEM

Profesörlük ve doçentlik süreçlerinde kıdem yerine bilimsel katkının esas alınması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca eğitim, araştırma ve uygulama odaklı farklı akademik kariyer yollarının oluşturulması, doktora sonrası araştırma pozisyonlarının artırılması ve doktora eğitiminin kalite filtresi olarak yeniden yapılandırılması gerektiği ifade edildi.

Üniversiteler için köklü değişim çağrısı! Yükseköğretimde reform dosyası açıldı - 2

FİNANSMAN MODELİ SİL BAŞTAN

Raporda üniversitelere ayrılan kaynakların yalnızca öğrenci sayısına göre değil; araştırma performansı, kalite göstergeleri ve toplumsal etki kriterlerine göre dağıtılması önerildi.

Üniversitelerin alternatif gelir üretme kapasitesinin artırılması ve akademisyenlere yönelik teşvik sistemlerinin güçlendirilmesi de reform başlıkları arasında yer aldı.

Üniversiteler için köklü değişim çağrısı! Yükseköğretimde reform dosyası açıldı - 3

YAPAY ZEKÂ ÇAĞINA UYUM ÇAĞRISI

Raporda yapay zekâ teknolojilerinin yükseköğretim üzerindeki etkisine de dikkat çekildi.

Akademik dürüstlük sistemlerinin yeniden tasarlanması, doçentlik süreçlerinde sözlü değerlendirme ve araştırma portfolyosu uygulamalarının geliştirilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca yerli akademik veri ve yapay zekâ altyapılarının kurulması önerildi.

HEDEF: KÜRESEL REKABET GÜCÜ

Uluslararasılaşma başlığında ise yabancı öğrenci ve akademisyen sayısının artırılması, uluslararası hareketliliğin teşvik edilmesi ve lisansüstü programlarda küresel görünürlüğün güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Raporda ayrıca uluslararası eğitim faaliyetlerinin ekonomik katma değer üreten stratejik bir alan olarak ele alınması gerektiği vurgulandı.

Üniversiteler için köklü değişim çağrısı! Yükseköğretimde reform dosyası açıldı - 4

VERİYLE YÖNETİLEN ÜNİVERSİTE MODELİ

Raporun son bölümünde yükseköğretimde veri temelli yönetim anlayışının önemine dikkat çekildi.

Kontenjan planlamasının mezun istihdamı ve sektör ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirilmesi, rektör performanslarının düzenli olarak ölçülmesi ve tüm sistem için gerçek zamanlı veri izleme mekanizmalarının kurulması gerektiği belirtildi.

Hazırlanan rapor, Türkiye'nin yükseköğretimde yeni bir kalite ekosistemi kurabilmesi ve küresel rekabette daha güçlü bir konuma ulaşabilmesi için kapsamlı bir dönüşüm sürecinin kaçınılmaz olduğuna işaret etti.

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