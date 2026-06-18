Üniversiteler için köklü değişim çağrısı! Yükseköğretimde reform dosyası açıldı

Türkiye'de yükseköğretim son 20 yılda önemli bir büyüme gösterirken, uzmanlar artık nicelikten çok niteliğe odaklanılması gerektiğine dikkat çekiyor. Dijitalleşme, yapay zekâ, bilgi ekonomisi ve değişen iş gücü ihtiyaçlarının üniversitelerde köklü dönüşümü zorunlu kıldığı belirtilirken, hazırlanan rapor yükseköğretim sistemindeki yapısal sorunlara ve çözüm önerilerine ışık tuttu.

YENİ YÖK VE YENİ KANUN VURGUSU

Raporda ilk dikkat çeken başlık yükseköğretim yönetim modeli oldu. Buna göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun güncellenmesi ve sadeleştirilmesi önerildi.

YÖK'ün daha fazla kurumsal temsile sahip, düzenleyici ve koordinasyon odaklı bir yapıya dönüştürülmesi gerektiği belirtilirken, üniversitelere daha fazla özerklik verilmesi ve hesap verebilirlik mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.