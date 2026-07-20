UDSP sonuçları açıklandı: MEB sorgulama ekranı erişime açıldı

2026 UDSP Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı sonuçları erişime açıldı. İngilizce ve Almanca oturumlarına katılan adaylar puanlarını MEB'in resmi sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor. Sonuç belgesi basılı verilmeyecek, itirazlar ise belirlenen süre içinde elektronik ortamdan yapılabilece

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2026 Uluslararası Diploma ve Sertifika Programları (UDSP) Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı'nın sonuçları açıklandı. İngilizce ve Almanca oturumlarına katılan adaylar, sonuçlarını Bakanlığın resmi elektronik sistemleri üzerinden görüntülemeye başladı.

MEB, 2026 UDSP Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı sonuçlarını erişime açtı. (Fotoğraf: AA) SONUÇLAR ERİŞİME AÇILDI Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen 2026 Uluslararası Diploma ve Sertifika Programları (UDSP) Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı'nın sonuçları bugün açıklandı. Bakanlığın yayımladığı sınav takvimine göre adaylar, sonuçlarını resmi elektronik sistemler üzerinden görüntüleyebiliyor. Sonuç belgeleri basılı olarak gönderilmeyecek. Adaylar, açıklamanın ardından sonuçlarına MEB'in resmi iletişim kanalları üzerinden ulaşabilecek. UDSP SONUÇ SORGULAMA EKRANI