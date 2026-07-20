UDSP sonuçları açıklandı: MEB sorgulama ekranı erişime açıldı
2026 UDSP Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı sonuçları erişime açıldı. İngilizce ve Almanca oturumlarına katılan adaylar puanlarını MEB'in resmi sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor. Sonuç belgesi basılı verilmeyecek, itirazlar ise belirlenen süre içinde elektronik ortamdan yapılabilece
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2026 Uluslararası Diploma ve Sertifika Programları (UDSP) Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı'nın sonuçları açıklandı. İngilizce ve Almanca oturumlarına katılan adaylar, sonuçlarını Bakanlığın resmi elektronik sistemleri üzerinden görüntülemeye başladı.
SONUÇLAR ERİŞİME AÇILDI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen 2026 Uluslararası Diploma ve Sertifika Programları (UDSP) Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı'nın sonuçları bugün açıklandı. Bakanlığın yayımladığı sınav takvimine göre adaylar, sonuçlarını resmi elektronik sistemler üzerinden görüntüleyebiliyor.
Sonuç belgeleri basılı olarak gönderilmeyecek. Adaylar, açıklamanın ardından sonuçlarına MEB'in resmi iletişim kanalları üzerinden ulaşabilecek.
HANGİ DURUMLARDA SINAV GEÇERSİZ SAYILIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan sınav kılavuzuna göre bazı kural ihlalleri sınavın geçersiz sayılmasına neden oluyor. Başlıca geçersizlik nedenleri şöyle sıralanıyor:
- Başvuru şartlarını taşımadan sınava girmek.
- Kopya çekmek veya kopya vermek.
- Cevap kağıdının eksik, zarar görmüş ya da optik okuyucu tarafından okunamayacak durumda olması.
- Geçerli kimlik belgesi ve onaylı sınav giriş belgesini ibraz etmemek.
- Başkasının yerine sınava girmek veya başka bir öğrencinin evrakını kullanmak.
- Sınav kurallarını ihlal etmek ya da sınav evrakına zarar vermek.