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UDSP sonuçları açıklandı: MEB sorgulama ekranı erişime açıldı

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UDSP sonuçları açıklandı: MEB sorgulama ekranı erişime açıldı

2026 UDSP Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı sonuçları erişime açıldı. İngilizce ve Almanca oturumlarına katılan adaylar puanlarını MEB'in resmi sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor. Sonuç belgesi basılı verilmeyecek, itirazlar ise belirlenen süre içinde elektronik ortamdan yapılabilece

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2026 Uluslararası Diploma ve Sertifika Programları (UDSP) Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı'nın sonuçları açıklandı. İngilizce ve Almanca oturumlarına katılan adaylar, sonuçlarını Bakanlığın resmi elektronik sistemleri üzerinden görüntülemeye başladı.

MEB, 2026 UDSP Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı sonuçlarını erişime açtı. (Fotoğraf: AA)MEB, 2026 UDSP Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı sonuçlarını erişime açtı. (Fotoğraf: AA)

SONUÇLAR ERİŞİME AÇILDI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen 2026 Uluslararası Diploma ve Sertifika Programları (UDSP) Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı'nın sonuçları bugün açıklandı. Bakanlığın yayımladığı sınav takvimine göre adaylar, sonuçlarını resmi elektronik sistemler üzerinden görüntüleyebiliyor.

Sonuç belgeleri basılı olarak gönderilmeyecek. Adaylar, açıklamanın ardından sonuçlarına MEB'in resmi iletişim kanalları üzerinden ulaşabilecek.

UDSP SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Adaylar, UDSP sınav sonuçlarını elektronik ortamdan görüntüleyebiliyor. (Fotoğraf: A Haber)Adaylar, UDSP sınav sonuçlarını elektronik ortamdan görüntüleyebiliyor. (Fotoğraf: A Haber)

HANGİ DURUMLARDA SINAV GEÇERSİZ SAYILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan sınav kılavuzuna göre bazı kural ihlalleri sınavın geçersiz sayılmasına neden oluyor. Başlıca geçersizlik nedenleri şöyle sıralanıyor:

  • Başvuru şartlarını taşımadan sınava girmek.
  • Kopya çekmek veya kopya vermek.
  • Cevap kağıdının eksik, zarar görmüş ya da optik okuyucu tarafından okunamayacak durumda olması.
  • Geçerli kimlik belgesi ve onaylı sınav giriş belgesini ibraz etmemek.
  • Başkasının yerine sınava girmek veya başka bir öğrencinin evrakını kullanmak.
  • Sınav kurallarını ihlal etmek ya da sınav evrakına zarar vermek.

UDSP sonuçlarının açıklanmasıyla itiraz süreci de başladı. (Fotoğraf: A Haber)UDSP sonuçlarının açıklanmasıyla itiraz süreci de başladı. (Fotoğraf: A Haber)

SONUÇLARA İTİRAZ NASIL YAPILACAK?

Sonuçların ilan edilmesinin ardından itiraz süreci de başladı. MEB'in yayımladığı kılavuza göre adaylar;

  • Sorulara, cevap anahtarına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını yayım tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde elektronik ortamdan yapabilecek.
  • Elektronik başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için KDV dahil 75 TL itiraz ücretinin yatırılması gerekecek.
  • Başvurular, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün (ÖDSGM) e-İtiraz sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

8, 9 ve 10. sınıf öğrencileriyle hazırlık sınıfları sonuçlarını görüntüleyebiliyor. (Fotoğraf: A Haber)8, 9 ve 10. sınıf öğrencileriyle hazırlık sınıfları sonuçlarını görüntüleyebiliyor. (Fotoğraf: A Haber)

UDSP NEDİR, KİMLER İÇİN ÖNEMLİ?

Uluslararası Diploma ve Sertifika Programları (UDSP), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan yabancı dil yeterlilik sınavı olarak öne çıkıyor.

Sınav; IB (International Baccalaureate), AP, A-Level ve IGCSE gibi uluslararası eğitim programlarına katılmayı hedefleyen öğrenciler için yabancı dil yeterliliğinin belirlenmesinde kullanılıyor.

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