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Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman verilecek? Ücretli öğretmenlik başvuruları nereden, nasıl yapılır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.08.2022
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Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman verilecek? Ücretli öğretmenlik başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman verilecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ücretli öğretmenlik başvurusu için Milli Eğitim Müdürlüklerinin çalışmaları sürüyor. 2022-2023 yeni eğitim öğretim yılı için ücretli öğretmenlik başvuruları vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Peki, Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman verilecek? Ücretli öğretmenlik başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman verilecek? Ücretli öğretmenlik başvuruları nereden, nasıl yapılır? sorularının cevapları aratırılan konular arasında yer alıyor. Ücretli Öğretmenlik başvuruları, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Ücretli öğretmenlik için kayıtlı oldukları ilçelerin Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurularını yapacak olan adaylar online olarak da e-devlet üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. Peki, Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman verilecek? Ücretli öğretmenlik başvuruları nereden, nasıl yapılır?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ücretli Öğretmenlik Başvurusu Temmuz ve Ağustos aylarında alınıyor. Her ilçede ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle başvuruda bulunulacak ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bilgi alınması daha sağlıklı olacaktır.

Bu kapsamda Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruda, " 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında Müdürlüğümüze bağlı okullarda görevlendirilmek üzere ücretli öğretmen başvuruları 19.07.2022 tarihinde başlayacaktır.

Başvurular online ortamda alınacak olup Müdürlüğümüze herhangi bir evrak teslim edilmeyecektir.

22.08.2022 tarihi itibariyle çalışmalara başlayacak Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecektir" açıklamalarına yer verildi.

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