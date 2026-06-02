Genç kuşakta büyük değişim: Türkiye’de kadınlar mı daha çok okuyor erkekler mi?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı 2025 yılı ulusal eğitim istatistikleri, eğitim alanında son yılların en dikkat çekici dönüşümünü ortaya koydu. Verilere göre genç nüfus içinde yükseköğretim mezunu oranı önemli ölçüde yükselirken kadınların eğitim seviyesindeki artış da dikkat çekti.

Böylece genç kadınlarda yükseköğretim mezunu oranı ilk kez yüzde 50'nin üzerine çıkmış oldu.

TÜİK verilerine göre 25-34 yaş grubunda yükseköğretim mezunu oranı 2008 yılında yüzde 13,5 seviyesindeydi. Bu oran 2025 yılında yüzde 45,6'ya yükseldi. Kadınlarda üniversite mezunu oranı aynı dönemde yüzde 12,5'ten yüzde 50,3'e çıktı. Erkeklerde ise oran yüzde 14,6'dan yüzde 41'e ulaştı.

TÜRKİYE OECD ORTALAMASINA YAKLAŞTI

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) 2024 yılı verilerine göre 25-34 yaş grubunda yükseköğretim mezunu oranı OECD ülkelerinde ortalama yüzde 48,7 olarak hesaplandı. Türkiye'nin oranı ise yüzde 44,9 oldu.

OECD ülkeleri arasında en yüksek oran yüzde 70,6 ile Güney Kore'de kaydedildi. En düşük oran ise yüzde 29,1 ile Meksika'da görüldü. Bu veriler, Türkiye'nin yükseköğretim mezuniyeti konusunda OECD ortalamasına son yıllarda önemli ölçüde yaklaştığını ortaya koydu.

EĞİTİM SEVİYESİNDE GENEL YÜKSELİŞ

25 yaş ve üzerindeki nüfus içinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarının oranı 2008 yılında yüzde 9,8 seviyesindeydi. Bu oran 2025 yılında yüzde 26,1'e yükseldi. Ortaöğretim ve üzeri eğitim düzeyini tamamlayanların oranı ise aynı dönemde yüzde 26,5'ten yüzde 50,5'e çıktı. Başka bir ifadeyle Türkiye'de her iki yetişkinden biri en az lise mezunu hale geldi.