TENMAK Lisans Başarı Bursu başvuruları 1 Eylül'de başlıyor: İlk 100 bine giren 300 öğrenciye aylık 13 bin 750 lira burs
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, 2025 veya 2026 YKS’de ilk 100 bine girerek stratejik alanlardaki lisans programlarına yerleşen öğrencileri destekliyor. Programda 300 öğrenciye aylık 13 bin 750 lira burs ve akademik danışmanlık sunuluyor. Başvurular 1-15 Eylül 2026 tarihleri arasında çevrim içi alınacak.
TENMAK Lisans Başarı Bursu, üniversiteye yeni yerleşen 300 öğrenciye eğitim süresince aylık 13 bin 750 lira destek sağlıyor. Program, 2025 veya 2026 YKS başarı sıralamasında ilk 100 bine giren ve ilan kapsamındaki lisans bölümlerine kayıt yaptıran adayları kapsıyor.
Başvurular 1-15 Eylül 2026 tarihleri arasında TENMAK Destek Sistemi üzerinden yapılacak. Adaylardan öğrenci kayıt belgesi ile YKS başarı sırasını gösteren belge istenecek.
TENMAK LİSANS BAŞARI BURSU BAŞLIYOR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK), gençleri stratejik araştırma alanlarına yönlendirmek amacıyla TENMAK Araştırma Burs Programlarını hayata geçirdi.
Başarı ve araştırma olmak üzere iki kategoride hazırlanan program, lisans öğrencilerinden doktora sonrası araştırmacılara kadar farklı eğitim seviyelerini kapsıyor. İlk çağrı ise üniversite eğitimine başlayan öğrenciler için Lisans Başarı Bursu adıyla açıldı.
Program kapsamında 300 lisans öğrencisine aylık 13 bin 750 lira burs veriliyor. Bursiyerlere ayrıca akademik danışmanlık sağlanarak araştırma ve kariyer süreçlerinde destek sunuluyor.
İLK 100 BİNE GİREN ÖĞRENCİLER BAŞVURABİLİYOR
TENMAK Lisans Başarı Bursu'na, 2025 veya 2026 YKS sonuçlarına göre ilk 100 bin içinde yer alan öğrenciler başvurabiliyor.
Adayların yalnızca başarı sıralaması yeterli olmayacak. Öğrencinin TENMAK tarafından yayımlanan başvuru ilanında belirtilen lisans programlarından birine yerleşmesi ve üniversite kaydını tamamlaması gerekiyor.
Enerji, nükleer teknoloji, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme alanları programın öncelikli çalışma başlıkları arasında bulunuyor. Burs kapsamına alınan bölüm ve programların kesin listesi başvuru ilanında açıklanıyor.
|2025-2026 Yılı Başvuru Yapabilecek Bölümler - Toplam 300 Kontenjan
|Bilgisayar Mühendisliği
|Kimya
|Yazılım Mühendisliği
|Çevre Mühendisliği
|Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği
|Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği
|Veri Bilimi ve Analitiği
|Maden Mühendisliği
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|Jeoloji Mühendisliği
|Elektrik Mühendisliği
|Jeofizik Mühendisliği
|Elektronik ve Haberleşme
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği
|Makine Mühendisliği
|Harita Mühendisliği
|Malzeme ve Metalürji Mühendisliği
|Fizik
|İnşaat Mühendisliği
|Fizik Mühendisliği
|Nükleer Enerji Mühendisliği
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
|Endüstri Mühendisliği
|Cevher Hazırlama Mühendisliği
|Kimya Mühendisliği
|İklim Bilimi ve Meteoroloji
|Enerji Bilimi ve Teknolojileri
|Şehir ve Bölge Planlama