TENMAK Lisans Başarı Bursu, üniversiteye yeni yerleşen 300 öğrenciye eğitim süresince aylık 13 bin 750 lira destek sağlıyor. Program, 2025 veya 2026 YKS başarı sıralamasında ilk 100 bine giren ve ilan kapsamındaki lisans bölümlerine kayıt yaptıran adayları kapsıyor.

TENMAK Lisans Başarı Bursu, stratejik alanlarda eğitim gören başarılı üniversite öğrencilerine maddi destek ve akademik danışmanlık sunuyor. ( Görsel https://www.ahaber.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır.)

TENMAK LİSANS BAŞARI BURSU BAŞLIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK), gençleri stratejik araştırma alanlarına yönlendirmek amacıyla TENMAK Araştırma Burs Programlarını hayata geçirdi.

Başarı ve araştırma olmak üzere iki kategoride hazırlanan program, lisans öğrencilerinden doktora sonrası araştırmacılara kadar farklı eğitim seviyelerini kapsıyor. İlk çağrı ise üniversite eğitimine başlayan öğrenciler için Lisans Başarı Bursu adıyla açıldı.

Program kapsamında 300 lisans öğrencisine aylık 13 bin 750 lira burs veriliyor. Bursiyerlere ayrıca akademik danışmanlık sağlanarak araştırma ve kariyer süreçlerinde destek sunuluyor.