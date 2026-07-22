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TENMAK Lisans Başarı Bursu başvuruları 1 Eylül'de başlıyor: İlk 100 bine giren 300 öğrenciye aylık 13 bin 750 lira burs

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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TENMAK Lisans Başarı Bursu başvuruları 1 Eylül'de başlıyor: İlk 100 bine giren 300 öğrenciye aylık 13 bin 750 lira burs

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, 2025 veya 2026 YKS’de ilk 100 bine girerek stratejik alanlardaki lisans programlarına yerleşen öğrencileri destekliyor. Programda 300 öğrenciye aylık 13 bin 750 lira burs ve akademik danışmanlık sunuluyor. Başvurular 1-15 Eylül 2026 tarihleri arasında çevrim içi alınacak.

TENMAK Lisans Başarı Bursu, üniversiteye yeni yerleşen 300 öğrenciye eğitim süresince aylık 13 bin 750 lira destek sağlıyor. Program, 2025 veya 2026 YKS başarı sıralamasında ilk 100 bine giren ve ilan kapsamındaki lisans bölümlerine kayıt yaptıran adayları kapsıyor.

Başvurular 1-15 Eylül 2026 tarihleri arasında TENMAK Destek Sistemi üzerinden yapılacak. Adaylardan öğrenci kayıt belgesi ile YKS başarı sırasını gösteren belge istenecek.

TENMAK Lisans Başarı Bursu, stratejik alanlarda eğitim gören başarılı üniversite öğrencilerine maddi destek ve akademik danışmanlık sunuyor. ( Görsel https://www.ahaber.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır.)TENMAK Lisans Başarı Bursu, stratejik alanlarda eğitim gören başarılı üniversite öğrencilerine maddi destek ve akademik danışmanlık sunuyor. ( Görsel https://www.ahaber.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır.)

TENMAK LİSANS BAŞARI BURSU BAŞLIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK), gençleri stratejik araştırma alanlarına yönlendirmek amacıyla TENMAK Araştırma Burs Programlarını hayata geçirdi.

Başarı ve araştırma olmak üzere iki kategoride hazırlanan program, lisans öğrencilerinden doktora sonrası araştırmacılara kadar farklı eğitim seviyelerini kapsıyor. İlk çağrı ise üniversite eğitimine başlayan öğrenciler için Lisans Başarı Bursu adıyla açıldı.

Program kapsamında 300 lisans öğrencisine aylık 13 bin 750 lira burs veriliyor. Bursiyerlere ayrıca akademik danışmanlık sağlanarak araştırma ve kariyer süreçlerinde destek sunuluyor.

2025 veya 2026 YKS başarı sıralamasında ilk 100 bine giren ve ilan kapsamındaki lisans programlarına yerleşen öğrenciler bursa başvuru yapabiliyor. (Görsel: TENMAK)2025 veya 2026 YKS başarı sıralamasında ilk 100 bine giren ve ilan kapsamındaki lisans programlarına yerleşen öğrenciler bursa başvuru yapabiliyor. (Görsel: TENMAK)

İLK 100 BİNE GİREN ÖĞRENCİLER BAŞVURABİLİYOR

TENMAK Lisans Başarı Bursu'na, 2025 veya 2026 YKS sonuçlarına göre ilk 100 bin içinde yer alan öğrenciler başvurabiliyor.

Adayların yalnızca başarı sıralaması yeterli olmayacak. Öğrencinin TENMAK tarafından yayımlanan başvuru ilanında belirtilen lisans programlarından birine yerleşmesi ve üniversite kaydını tamamlaması gerekiyor.

Enerji, nükleer teknoloji, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme alanları programın öncelikli çalışma başlıkları arasında bulunuyor. Burs kapsamına alınan bölüm ve programların kesin listesi başvuru ilanında açıklanıyor.

2025-2026 Yılı Başvuru Yapabilecek Bölümler - Toplam 300 Kontenjan
Bilgisayar Mühendisliği Kimya
Yazılım Mühendisliği Çevre Mühendisliği
Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği
Veri Bilimi ve Analitiği Maden Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği Jeofizik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Makine Mühendisliği Harita Mühendisliği
Malzeme ve Metalürji Mühendisliği Fizik
İnşaat Mühendisliği Fizik Mühendisliği
Nükleer Enerji Mühendisliği Enerji Sistemleri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği Cevher Hazırlama Mühendisliği
Kimya Mühendisliği İklim Bilimi ve Meteoroloji
Enerji Bilimi ve Teknolojileri Şehir ve Bölge Planlama

TENMAK burs başvuruları, 1-15 Eylül 2026 tarihleri arasında kurumun çevrim içi destek sistemi üzerinden kabul edilecek. (Görsel: T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)TENMAK burs başvuruları, 1-15 Eylül 2026 tarihleri arasında kurumun çevrim içi destek sistemi üzerinden kabul edilecek. (Görsel: T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

BAŞVURULAR EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

TENMAK burs başvuruları 1 Eylül 2026 tarihinde başlıyor ve 15 Eylül 2026 tarihinde sona eriyor. Başvuru işlemleri TENMAK Destek Sistemi üzerinden çevrim içi gerçekleştiriliyor.

Adaylar başvurularını https://girisimci.tenmak.gov.tr/burs adresi üzerinden tamamlayabiliyor. Belirlenen tarihler dışında veya eksik belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayabiliyor.

Adayların başvuru sırasında lisans kayıt belgesi ile YKS başarı sıralamasını gösteren sonuç belgesini sisteme yüklemesi gerekiyor. (Foto: A Haber)Adayların başvuru sırasında lisans kayıt belgesi ile YKS başarı sıralamasını gösteren sonuç belgesini sisteme yüklemesi gerekiyor. (Foto: A Haber)

BAŞVURUDA İKİ TEMEL BELGE İSTENİYOR

Adayların başvuru sırasında lisans programına kayıt yaptırdıklarını gösteren güncel öğrenci belgesini sisteme yüklemesi gerekiyor.

İkinci belge olarak öğrencinin 2025 veya 2026 YKS başarı sıralamasını gösteren sonuç belgesi talep ediliyor.

Program kapsamında seçilen 300 lisans öğrencisine eğitimleri süresince aylık 13 bin 750 lira başarı bursu sağlanacak. (Görsel: X)Program kapsamında seçilen 300 lisans öğrencisine eğitimleri süresince aylık 13 bin 750 lira başarı bursu sağlanacak. (Görsel: X)

ÖĞRENCİLERE AYLIK 13.750 TL BURS

Program kapsamında burs almaya hak kazanan her öğrenciye aylık 13 bin 750 lira ödeme yapılacak. AA'ya göre Bakan Bayraktar, NSosyal hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2026 YKS sonuçlarının gençlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Emek veren, hayallerinin peşinden kararlılıkla yürüyen tüm gençlerimizi yürekten tebrik ediyor, üniversite hayatlarında başarılar diliyorum.

Bu vesileyle gençlerimizi üniversite eğitimlerinin ilk gününden itibaren destekleyeceğimiz TENMAK Lisans Bursu Programı çağrımızı başlatıyoruz.

Program kapsamında enerji, nükleer teknoloji, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi stratejik alanlarda lisans eğitimine başlayan, 2025 veya 2026 YKS başarı sıralamasına göre yerleşen 300 öğrencimize, eğitimleri boyunca akademik danışmanlık desteğiyle birlikte aylık 13 bin 750 lira başarı bursu sağlayacağız.

Bilim üreten, teknoloji geliştiren ve ülkemizin geleceğine değer katacak gençlerimizin her zaman yanında olacağız. Türkiye Yüzyılı'nı, sizlerin bilgi, emeği ve başarılarıyla birlikte inşa edeceğiz."

TENMAK bursiyerlerine alanında uzman danışmanlar atanarak araştırma, akademik gelişim ve kariyer planlaması desteği verilecek. (Görsel: TENMAK)TENMAK bursiyerlerine alanında uzman danışmanlar atanarak araştırma, akademik gelişim ve kariyer planlaması desteği verilecek. (Görsel: TENMAK)

AKADEMİK DANIŞMANLIK VE KARİYER DESTEĞİ SUNULUYOR

Program yalnızca maddi destekten oluşmuyor. Her bursiyere eğitim aldığı ve kariyer yapmak istediği alanla bağlantılı uzman bir danışman atanıyor.

Danışmanlık sistemiyle öğrencilerin üniversite eğitiminin ilk yılından itibaren araştırma ekosistemiyle tanışması amaçlanıyor. Öğrenciler, ilgili araştırma alanları, projeler ve mesleki gelişim fırsatları konusunda yönlendiriliyor.

Bursiyerler ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile TENMAK'ın faaliyet alanlarındaki kariyer olanaklarını daha yakından tanıma imkanı elde ediyor.

Program, enerji, nükleer teknoloji, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme alanlarında nitelikli insan kaynağı oluşturmayı hedefliyor. (Foto: A Haber)Program, enerji, nükleer teknoloji, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme alanlarında nitelikli insan kaynağı oluşturmayı hedefliyor. (Foto: A Haber)

TENMAK LİSANS BAŞVURU BURSU ÖZET TABLOSU

Konu

Bilgi

Ana konu

TENMAK Lisans Başarı Bursu Programı

Kimleri ilgilendiriyor

2025 veya 2026 YKS'de ilk 100 bine girerek ilan kapsamındaki lisans programlarına yerleşen öğrenciler

Önemli tarih

Başvurular 1-15 Eylül 2026 tarihleri arasında alınıyor

Resmî kaynak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile TENMAK

Sonuç

300 öğrenciye aylık 13 bin 750 lira burs ve akademik danışmanlık sağlanıyor

Başvuru ekranı

Adayların TENMAK Destek Sistemi üzerinden belgeleriyle çevrim içi başvuru yapması gerekiyor

TENMAK Lisans Başarı Bursu hakkında merak edilenler (Foto: A Haber)TENMAK Lisans Başarı Bursu hakkında merak edilenler (Foto: A Haber)

TENMAK LİSANS BAŞARI BURSU BAŞVURU REHBERİ

TENMAK Lisans Başarı Bursu başvuruları ne zaman?

TENMAK Lisans Başarı Bursu başvuruları 1-15 Eylül 2026 tarihleri arasında alınıyor. Adayların işlemlerini başvuru süresi dolmadan çevrim içi tamamlaması gerekiyor.

TENMAK Lisans Başarı Bursu ne kadar?

TENMAK Lisans Başarı Bursu aylık 13 bin 750 lira olarak uygulanıyor. Program kapsamında toplam 300 lisans öğrencisi destekleniyor.

TENMAK Lisans Başarı Bursu kimlere veriliyor?

TENMAK Lisans Başarı Bursu, 2025 veya 2026 YKS'de ilk 100 bine girerek ilan kapsamındaki lisans programlarına yerleşen öğrencilere veriliyor. Bursiyerler bölüm kontenjanı ve YKS başarı sırası esas alınarak belirleniyor.

TENMAK Lisans Başarı Bursu başvurusu nereden yapılır?

TENMAK Lisans Başarı Bursu başvurusu TENMAK Destek Sistemi üzerinden yapılıyor. Adaylar girisimci.tenmak.gov.tr/burs adresini kullanabiliyor.

TENMAK Lisans Başarı Bursu için hangi belgeler gerekli?

TENMAK Lisans Başarı Bursu için lisans kayıt belgesi ve YKS başarı sıralamasını gösteren belge isteniyor. Ek belge şartları ayrıntılı başvuru ilanında açıklanıyor.

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